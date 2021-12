Un clásico por actualizar y un sueño por cumplir: así hizo Steven Spielberg 'West Side Story'

Del director de –rellene el hueco con la película que marcó su infancia, juventud, vida: Tiburón, E.T., Parque Jurásico, La lista de Schindler, Indiana Jones– llega el musical West Side Story. ¿Un inesperado giro de guion? No para aquellos que conocieran un poco a Steven Spielberg. No se había atrevido antes, pero el cineasta lleva años compartiendo su amor por la música en general y los musicales en particular. Una afición mamada en casa literalmente porque su madre se pasaba el tiempo tocando el piano y él lo combinó con su pasión por el cine.

Empezó a coleccionar bandas sonoras cuando tenía solo 10 u 11 años y entre esa colección atesoraba la de West Side Story. Spielberg se sabe las canciones de la obra de Jerome Robbins, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim y Arthur Laurents desde que tiene memoria. “Están en mi ADN”, admite. Así que el camino hasta aquí ha podido ser largo, inesperado para muchos, pero no para él. Siempre supo que acabaría haciendo West Side Story. Su propia versión, porque esto no es un remake. Es una nueva versión de la obra musical original de Broadway, la que se estrenó el 26 de septiembre de 1957 en el Winter Garden Theater, seguida de muchas otras versiones en distintos teatros del mundo y de una película, de Robert Wise, que la convirtió en fenómeno.

“Tienes que preguntarte una y otra vez por qué te metes en un terreno tan sagrado”, reconoce Spielberg. “Pero todos entramos con inmenso respeto y amor por el material original y también sabíamos que queríamos hacer una película para nuestros tiempos, con un mensaje y unos valores contemporáneos”.

El primer paso que dio Spielberg fue pedirle un guion fiel pero nuevo a su habitual colaborador Tony Kushner (Lincoln, Munich), quien enseguida vio claro que debían mirar más a la realidad histórica de aquellos años 50 en esa zona de Nueva York, la construcción del Lincoln Center y la expulsión de las comunidades inmigrantes centroeuropeas y puertorriqueñas e hispanas y toda la tensión que provocó. Kushner cogió los personajes originales y les dio un pasado y razones de peso para su odio o amor hacia la ciudad y los otros. “Necesitábamos descubrir nuestra voz para que nuestra película fuera igual pero muy diferente”, continúa Spielberg en sus notas. “No queríamos arreglar lo que estaba roto, pero sí justificar por qué contábamos la historia otra vez”.

En ese rehacer de la historia, Kushner solo escribió un personaje con una actriz en mente: el de Victoria para Rita Moreno. La actriz era Anita y la única latina protagonista en el reparto original de la película de 1961, que es visto hoy con recelo por los maquillajes oscuros y hacer pasar a treintañeros por adolescentes. A sus 90 años y aún en activo querían que volviera al filme y la manera fue haciéndola dueña de la bodega, terreno neutral de las luchas callejeras, y uno de los pilares del puente intergeneracional que ha construido Spielberg.

Sin embargo, con el resto del casting, Spielberg sí quiso corregir los errores del filme de Wise (que acabó ganando diez Oscar, incluido uno para Rita Moreno). Quería que los actores que interpretaran a los integrantes de los Sharks, la banda puertorriqueña, fueran latinos y jóvenes. Así, el proceso de audiciones fue el más largo que recuerda el cineasta. Un año, por ejemplo, tardó en decidir quién sería la protagonista María (que en el filme original interpretaba Natalie Wood). “Fue un año larguísimo con muchas pruebas, llamadas, hasta que, por fin, me dijo que el papel era mío y mi cuerpo entró en shock, solo dije una barbaridad y le abracé. De vuelta a casa, rompí a llorar”, recuerda Rachel Zegler, la actriz estadounidense de madre colombiana que debuta en West Side Story.

A sus 18 años Zegler compartía mucho con su personaje y Spielberg le pidió a la actriz que lo usara en pantalla. “Las dos pasamos por el mismo momento de entrada en el mundo adulto y Tony y Steven me animaron a usar mi experiencia y mi ansiedad actuando de manera profesional por primera vez”, relata la actriz. “Pero si para mí era mi primera película, para Spielberg era su primer musical y conectamos mucho en ese sentido”.

Lo mismo dice Ansel Elgort (Baby Driver, Bajo la misma estrella), quizá el rostro más conocido del reparto, dando vida a Tony, miembro de los Jets, la banda de blancos, y que se estrena también en el género. “Para mí la música siempre ha formado parte de mi vida, por eso en cuanto me enteré de este proyecto me dejé la piel en formarme para conseguir el papel”.

Romeo y Julieta

Elgort y Zegler son los nuevos Romeo y Julieta callejeros. Aunque el filme está situado en los años 50, como el libreto original, para Spielberg y su reparto es incluso más relevante. “Es una alegoría sobre lo que está pasando en nuestras fronteras y los sistemas de este país que rechazan a todo el que no sea blanco”, dice. “Yo espero que la película inspire muchas conversaciones sobre lo que nos une”, apunta Zegler. “Un mensaje más importante aún en este año que hemos pasado”.

Fueron 16 semanas de rodaje a lo largo y ancho de Nueva York (con una escapada a Paterson, Nueva Jersey). Más los casi dos meses de ensayos y pregrabación de la música y las canciones con el director de orquesta Gustavo Dudamel. Un proceso totalmente nuevo para Spielberg, el eterno niño del cine, que parece haber regresado a su amor original e incondicional por este arte. “La última vez que me lo pasé tan bien en un rodaje fue en E.T., esa película me metió en la cabeza la idea de la paternidad. Quizá West Side Story haya puesto los musicales en mi cabeza y otras cosas que había pensado pero nunca me había atrevido a hacer”.

