“Un algoritmo nunca tendrá corazón”: Pedro Almodóvar agradece el apoyo al póster de ‘Madres paralelas’

Desde que El Deseo publicó el póster oficial de Madres paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar como director, la polémica estaba servida. El diseño de Javier Jaén mostraba a un ojo cuya pupila se había transmutado en un pezón lactante, cuya gota de leche semejaba forzosamente una lágrima. Las alabanzas por lo ingenioso del concepto fueron abundantes, pero contrastaron con lo ocurrido en Instagram con varias cuentas que habían compartido el cartel: ateniéndose a sus reglas de funcionamiento, la red social borró varios de ellos, y reavivó la polémica en torno a la visualización de desnudos dentro de la plataforma, enormemente desigual de hombres a mujeres.

Al poco de que el hashtag #FreeTheNipple volviera a agrupar las posturas descontentas con esta práctica, Instagram se retractó y dejó los posts como estaban, emitiendo una disculpa pública: “Hacemos excepciones para permitir la desnudez en algunas circunstancias, como cuando hay un contexto artístico”, se podía leer en su comunicado. “Hemos restaurado los posts que compartían el póster de la película de Almodóvar en Instagram y pedimos perdón por cualquier confusión causada”. Horas después de la publicación ya tenemos respuesta de Pedro Almodóvar, agradeciéndole a sus seguidores el apoyo que han mostrado hacia el cartel.

La respuesta ha sido publicada por su hermano Agustín, cofundador de El Deseo y productor de todas sus películas, en su perfil de Twitter. Con el encabezado “Palabras de agradecimiento de P. Almodóvar ante la acogida del teaser poster de Madres paralelas”, el cineasta manchego ha alabado la resistencia ofrecida frente a las injerencias del algoritmo de Instagram. “Muchas gracias a todos los que habéis apoyado el cartel de Madres paralelas, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios”.

Palabras de agradecimiento de P.Almodóvar ante la acogida del teaser póster de # MadresParalelas. pic.twitter.com/rsoxgKsvUU — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) August 12, 2021

“Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente. Es una victoria vuestra, una gran victoria”. Almodóvar pasa entonces a alertar sobre el control que pueden ejercer estos mecanismos en nuestro día a día, y recurre a una referencia a Un tranvía llamado deseo para ello: “Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano”.

“Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común. Mil gracias a todos, de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas”. Madres paralelas, luego de proyectarse en la Mostra de Venecia y el Festival de Nueva York, llegará a las salas españolas este 10 de septiembre. El film, centrado en el vínculo de dos madres que dan a luz el mismo día y en el mismo hospital, está protagonizado por Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit.

