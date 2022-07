Un actor de 'Stranger Things', salvado de un control de inmigración cuando reconocieron a su personaje

En la década de los 80, lucir un look que te identificara como fan del rock poderoso podía meterte en serios apuros con policías municipales, profesores, autobuseros y otros representantes de la autoridad. Hoy en día, sin embargo, ser un icono del Metal puede salvarte el cuello durante un control de inmigración en un aeropuerto de EE UU.

Ojo, eso sí, porque aquí hay truco: para salir de tamaño embrollo, es necesario que seas Joseph Quinn, el intérprete de Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things.

Durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon (vía Variety), Quinn explicó que había sido retenido en el aeropuerto por los aduaneros. Algo que, además de hacer peligrar su cita con el presentador, le expuso a situaciones bastante incómodas... hasta que Eddie hizo acto de presencia.

"Me llevaron a una mazmorra, por así decirlo, y me tuvieron esperando allí durante 20 minutos hasta que me llevaron a un escritorio donde alguien me preguntó: '¿Qué viene a hacer usted a EE UU, señor?'. Yo le respondí que estaba aquí para que me entrevistara Jimmy Fallon, pero [el funcionario de inmigración] no me creía".

Afortunadamente, ahí fue donde intervino el poder del Metal. "Otro funcionario me miró a mí, le miró a él y le dijo '¡Deja en paz a Eddie!". "Entonces [el otro aduanero] dijo: '¡Es Eddie de Stranger Things! Y se quedó en plan '¿tú eres Eddie Munson?".

Si bien Joseph Quinn es popular en Reino Unido, su país de origen, su estatus entre el público de EE UU es aún el de un one hit wonder. Por suerte para él, no obstante, ese hit está siendo lo bastante popular como para salvarle las castañas durante un trance en el que nadie querría verse inmerso. ¿Qué hubiera ocurrido si el actor no apareciese en Stranger Things? Mejor no planteárselo demasiado.

