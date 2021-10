El último vídeo de Halyna Hutchins desde el rodaje de 'Rust' se llena de mensajes de condolencia

La muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins ha dejado a todo el mundo conmocionado, especialmente dentro de la industria cinematográfica. El trágico suceso ha sido un accidente laboral que la investigación que ya se está llevando a cabo determinará si podría haberse evitado, pero la información que circula hasta ahora es que Hutchins ha muerto tras recibir el disparo de una pistola de utilería que estaba manejando Alec Baldwin.

Hutchins estaba trabajando como directora de fotografía del western Rust, cuyo director, Joel Souza, también ha resultado herido y se encuentra en condición crítica en el centro médico Christus St. Vincent de Nuevo México. Ambos fueron trasladados de urgencia tras el accidente pero cuando Hutchins llegó al Hospital Universitario de Nuevo México, en Albuquerque, los médicos ya certificaron su fallecimiento.

Alec Baldwin mata por accidente a una directora de fotografía al disparar una supuesta pistola de fogueo en un rodaje. Además de la mujer fallecida, identificada como Halyna Hutchins (42 años), los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza (48). Alec Baldwin mata por accidente a una directora de fotografía al disparar una supuesta pistola de fogueo en un rodaje.

La directora de foto ucraniana estaba empezando a labrarse una carrera en Hollywood, tras haber dedicado su primeros años de carrera profesional a ejercer como periodista de investigación para una productora británica de documentales en Europa del Este.

Con uno de sus títulos anteriores a Rust, el thriller fantástico Archenemy (dirigido por Adam Egypt Mortimer), había obtenido muy buenas reacciones de crítica y público, situándola como una de las directoras de fotografía emergentes a seguir. Uno de los motivos por los que el impacto de su muerte, y el debate que puede abrir sobre las condiciones de trabajo con armas de utilería, se ha sentido con gran fuerza entre la comunidad cinematográfica.

Dos días antes de su muerte, Hutchins publicó en su cuenta de Instagram un vídeo desde el set de rodaje de Rust, donde celebraba que una de las ventajas de rodar un western es que podía montar a caballo durante su día de descanso. La que ha sido su última publicación en redes sociales no ha tardado en llenarse de mensajes de condolencia de otros usuarios, incluidas famosas figuras de Hollywood.

"Lo siento mucho. Descansa en paz. Todo mi amor y fuerza para tu familia", ha comentado Dwayne Johnson en el post. "Te echaré de menos, amiga mía. Esto es devastador", ha dicho el productor y director James Cullen Bressack. También se ha sumado a las condolencias la artista multimedia Rachel Mason: "No me lo puedo creer. Se me ha roto el corazón. Qué luz", escribe.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.