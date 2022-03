Troy Kotsur ('CODA') se convierte en el primer actor masculino sordo en alzarse con el Oscar

En una gala marcada por el 'no a la guerra' y el puñetazo de Will Smith, el actor Troy Kotsur ha hecho Historia. El norteamericano recibía el Oscar al mejor actor de reparto por su papel en CODA, de las manos de la actriz Youn Yuh-jung (Minari). Un momento especialmente emotivo, puesto que se convertía al instante en el primer actor sordo, en el apartado de interpretación masculina, en conseguir la estatuilla dorada.

Un premio que no dudaba en dirigir a la "comunidad sorda y a toda la gente con discapacidades", en un emotivo discurso en lenguaje de signos. “Pensaba enseñarles un poco de lengua de signos sucio, pero Marlee Matlin me dijo que me comportase. Así que no te preocupes, Marlee, no diré ninguna palabrota en mi discurso de hoy. ”, comenzaba Kotsur haciendo alusión a la primera actriz sorda en conseguir el Oscar en 1987 por Hijos de un dios menor, y con la que compartía protagonismo en CODA.

"Quiero agradecer a todos los maravillosos escenarios de teatro para sordos, donde se me permitió y me dieron la oportunidad de desarrollar mi oficio como actor”, señalaba el intérprete, quien también se mostraba agradecido por la película escrita y dirigida por Sian Heder.

Kotsur también dedicaba unas palabras a Matlin. “Es un modelo a seguir muy importante para las personas sordas. Vi lo persistente que era y cómo se apegaba a sus creencias y claro que me dio esperanza. Me inspiró y ahora compartimos esta experiencia conmigo nominado, y ahora somos más fuertes juntos. Esperamos de verdad que podamos progresar y que Hollywood también pueda progresar”.

La empatía en el rostro de Youn Yuh-jung cuando abrió el sobre y vio que Troy Kotsur era el ganador :') pic.twitter.com/Uiw8Ox78dm — Tirso Vásquez Agüero (@Zentirso) March 28, 2022

“Mi padre era el mejor signador de nuestra familia, pero tuvo un accidente de coche y quedó paralizado del cuello para abajo y ya no podía hacerlo. Papá, he aprendido tantísimo de ti. Siempre te amaré. Tú eres mi héroe”, cerraba el actor provocando que el Dolby Theatre se pusiera en pie.

"Esto se lo dedico a la comunidad sorda, a la comunidad CODA y a la comunidad con discapacidades. Es nuestro momento". Troy Kotsur hace historia en los #Oscars2022. pic.twitter.com/FOzzvIwCar — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 28, 2022

