Triunfo para 'This Rain Will Never Stop': palmarés del 20 Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

Ayer 17 de abril se hizo público el palmarés del vigésimo Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Llegaba entonces a su culminación un evento que en los últimos días ha puesto a disposición del público más de cien películas en salas como el Edificio Miller, Cinesa El Muelle o el Museo de la Ciencia y la Tecnología, en una edición muy especial donde el máximo premio (la Lady Harimaguada de Oro) ha ido a parar al film ucraniano This Rain Will Never Stop, dirigido por Alina Gorlova.

El jurado ha erigido a This Rain Will Never Stop como gran triunfadora debido a "la capacidad de la directora para hacer una película sobre la guerra sin mostrar la guerra y transmitir los efectos que esta tiene en las personas". El segundo premio principal, la Lady Harimaguada de Plata, ha ido por su parte a Fire in the Mountains, de Ajitpal Singh. Este film indio, asimismo, ha logrado un segundo premio a Mejor actor para su protagonista Chandan Bisht. Mientras que Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz, ha sido distinguido tanto por una Mención especial del Jurado como por el Premio del Público.

A continuación tienes el palmarés completo.

Lady Harimaguada de Oro

This Rain Will Never Stop, de Alina Gorlova

Lady Harimaguada de Plata

Fire in the Mountains, de Ajitpal Singh

Mejor actor

Chandan Bisht por Fire in the Mountains

Mejor actriz

Kumi Takiuchi por A Balance

Mención especial (largometraje)

Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz

Mejor cortometraje

Palma, de Alexe Poukine

Mención especial (cortometraje)

Blue Affair, de Kosuke Okahara

Premio del Público

Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz

Premio Banda Aparte

Point and Line to Plane, de Sofia Bohdanowicz

Premio Richard Leacock a Mejor largometraje

Blanco en blanco, de Théo Court

Premio Richard Leacock a Mejor cortometraje

Versiones, de Claudia Torres

Premio de la Asociación de Mujeres Cineastas (largometraje)

A Balance, de Yujiro Harumoto

Premio de la Asociación de Mujeres Cineastas (cortometraje)

Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, de Gabriel Herrera