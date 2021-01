Tras ‘Sinister’, Ethan Hawke volverá a trabajar con Scott Derrickson

Gracias a dirigir Doctor Strange, Scott Derrickson se convirtió en una de las firmas más celebradas del Universo Cinematográfico de Marvel... pero todo cambió de cara a la secuela. La directiva de Kevin Feige no se puso de acuerdo con Derrickson en torno al planteamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y las consabidas diferencias creativas provocaron su marcha mientras Sam Raimi era designado como sustituto. El firmante de Sinister, sin embargo, no iba a quedarse con brazos cruzados, ya que tenía planeado dirigir la secuela tardía de Dentro del laberinto y pronto se puso con un nuevo proyecto auspiciado por Blumhouse: The Black Phone.

Hoy parece ser el día de los reencuentros, ya que a la reunión de Luca Guadagnino con Timothée Chalamet para Bones & All y la de Darren Aronofsky y Jared Leto para Adrift (también en manos de Blumhouse), hay que unir la de Derrickson con Ethan Hawke. Ambos trabajaron en el film más icónico del director (la citada Sinister, considerada por algunos la película más terrorífica de la historia), y volverán a colaborar en The Black Phone según se hacen eco medios como Slash Film. Antes del fichaje de Hawke, la película ya tenía en su reparto a Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies.

The Black Phone se basa en el relato homónimo de Joe Hill (sí, el hijo de Stephen King), que este incluyó en su antología 20th Century Ghosts. Cuenta cómo un niño se despierta secuestrado en un sótano justo cuando suena un teléfono aparentemente desconectado, dando pie a una angustiosa trama una vez lo descuelgue. Es posible que Hawke interprete al secuestrador, así como que Derrickson haya tenido que echarle algo de imaginación a la hora de escribir el libreto junto a su habitual colaborador C. Robert Cargill, puesto que el relato es sumamente breve y no da de por sí para una película.

Aún no tiene fecha de estreno (quizá podamos esperarlo para el año que viene), pero Blumhouse ya ha confirmado que The Black Phone tendrá una calificación R, dando cancha a Derrickson paras que libere toda su perturbadora imaginería.