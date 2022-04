Tras el éxito de ‘Red’, Domee Shi es nombrada vicepresidenta creativa de Pixar

Red no llegó en la mejor de las circunstancias para Disney. Más allá de suscribir la desagradable tradición de estrenarse directamente en streaming (como ocurrió con los previos films de Pixar Soul y Luca), el estreno de este vibrante coming of age coincidió con una de las crisis de imagen de Disney más graves que se recuerdan, al hilo de la ley Don’t Say Gay de Florida y el apoyo de la directiva a los políticos que la impulsaban. Poco antes de que se organizaran protestas frente al estudio los mismos trabajadores de Pixar denunciaron que los jefes de Disney habían vetado sistemáticamente los intentos de incluir presencia LGTBIQ+ en sus películas, esbozando la posibilidad de que Red también hubiera sufrido esa censura. Nada de esto ha evitado que Red conquiste al público.

De un modo, al parecer, espectacular. Según cuentan desde Disney+ Red es la película original más vista desde la fundación de la plataforma, lo que unido a las críticas excelentes ha motivado ciertos cambios en Pixar. Así, tal y como recoge Variety, es como dos responsables de Red han ascendido dentro de la empresa a puestos de gran responsabilidad. Una es, claro, la propia directora: Domee Shi, primera mujer que dirige en solitario un film de Pixar. Shi se ha convertido en vicepresidenta creativa de Pixar, lo que significa que guiará a los cineastas en sus nuevas producciones y formará parte del célebre Pixar Braintrust: es decir, ese consejo donde se lanzan lluvias de ideas y se intercambian críticas constructivas para que un proyecto vaya tomando forma.

Otros miembros de este consejo, vicepresidentes creativos como Shi, son Andrew Stanton (director de Buscando a Nemo), Peter Sohn (El viaje de Arlo) y Dan Scanlon (Monstruos University). Shi ahora pasará a responder directamente a los mandamases del estudio, que son Jim Morris como presidente de Pixar y Pete Docter como director creativo (responsable de Up que sustituyera a John Lasseter tras su polémica salida). Es un gran cambio para Shi, que empezó en Pixar como becaria y trabajó como artista en Del revés, El viaje de Arlo, Los increíbles 2 y Toy Story 4 mientras su primer cortometraje como directora, Bao, ganaba el Oscar en 2018 y allanaba el camino hacia Red: una película de corte autobiográfico sobre su adolescencia en Toronto a principios de los 2000.

La otra figura de Red que ha medrado en la empresa es la productora Lindsey Collins. Collins es ahora vicepresidenta senior de desarrollo, lo que le coloca como líder del grupo de gestión de nuevos largometrajes y series de Pixar donde se origina el germen de próximas historias. Al igual que Shi, responderá directamente a Morris y Docter, siendo la sexta persona con ese cargo en Pixar. “Cuando reflexiono sobre mis 25 años en Pixar, el orgullo y la gratitud solo son superados por la emoción de asumir este puesto”, asegura Collins. "Pixar siempre ha sido un lugar donde deleitar y sorprender al público y me encanta ampliar este legado para dar forma a lo que viene".

