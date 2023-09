Tráiler y fecha de estreno en Netflix de 'Chicken Run: Amanecer de los nuggets', la secuela dos décadas después

Los prestigiosos estudios británicos de animación británicos Aardman vuelven a la carga con un nuevo largometraje de animación Chicken Run: Amanecer de los nuggets, secuela 23 años después de uno de sus clásicos, Chicken Run: Evasión en la granja. Famosos por sus cortos y películas de los personajes de plastilina animados en stop motion de Wallace y Gromit o La oveja Shaun, y ganadora de varios Oscar por sus trabajos (concretamente cuatro de siete nominaciones), en esta ocasión ha contado como aliado con Netflix para la distribución de su nueva obra.

Si en el filme del año 2000 nos situaba en una historia en la que un grupo de gallinas, liderado por la intrépida Ginger, planeaba escapar de la granja de los Tweedy, granjeros sin ningún tipo de escrúpulos, y en un argumento que recordaba al clásico del cine bélico La gran evasión que protagonizó Steve McQueen, el título de la secuela (Chicken Run: Dawn of the Nugget en su título original) pese a tener reminiscencias al filme de terror de 1978 Zombi (Dawn of the Dead)) de George a. Romero, y el remake de 2004, Amanecer de los muertos de Zack Snyder, seguirá la línea de acción, aventuras y mucho humor de la anterior.

Sus gallináceos protagonistas, viviendo felices en un lugar alejado de los humanos, pondrán en peligro su libertad en una nueva misión imposible, pero esta vez, en lugar de huir, para infiltrarse en una granja y salvar a otros de su especie. Allí, además de enfrentarse con los peligros de la tecnología, volverán a toparse con sus antiguos dueños, los Tweedy.

Dirigida por Sam Fell, de El alucinante mundo de Norman o Ratónpolis, el original contará con las voces de intérpretes como Zachary Levi, Bella Ramsey o Thandiwe Newton o Imelda Staunton, y Netflix además de lanzar el primer tráiler también le ha puesto fecha de estreno en su plataforma. Será por navidades, el 15 de diciembre.

