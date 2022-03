Tráiler de 'You Won't Be Alone', una historia de brujas con Noomi Raapace que sorprendió en Sundance

¿La sucesora de La bruja? Robert Eggers hizo su carta de presentación en el largometraje irrumpiendo con fuerza con su ópera prima de 2015 que cosechó no pocos admiradores del género fantástico. También marcó el descubrimiento de una joven y prometedora actriz que luego se convertiría en una estrella, Anya Taylor-Joy. Y siguiendo con la estela de cuentos sobre hechiceras, criaturas malignas y supersticiones rurales en el pasado Festival de Sundance se presentó You Won't Be Alone, dirigida y escrita por el cineasta australiano-macedonio Goran Stolevski, y que también se hizo con una buena ristra de excelentes reseñas.

Un relato que nos situará en el siglo XIX, en medio de los parajes montañosos de una aislada aldea de Macedonia, y en el que una muchacha es secuestrada y transformada en bruja por un espíritu antiguo. Con el tiempo, su curiosidad por los humanos hará que mate a una campesina y tome posesión de su cuerpo para ver la vida a través de su piel.

El reparto también nos reserva más de una sorpresa con Anamaria Marinca, la protagonista de 4 meses, 3 semanas, 2 días, una de las películas rumanas más aclamadas por la crítica, y una Noomi Rapace que después de títulos como las recientes Lamb o El viaje se está convirtiendo en un icono del género. Junto a ellas la actriz macedonia Sara Klimoska, la australiana Alice Englert, y los actores franceses Carloto Cotta y Félix Maritaud.

Y visto que You Won't Be Alone se estrenará en cines en Estados Unidos el 1 de abril, distribuida por Focus Features, se ha lanzado un segundo tráiler en el que la joven Sara Klimoska llega a compartir, por decirlo de alguna manera, el mismo papel que los personajes que interpretan Noomi Rapace y Alice Englert.

