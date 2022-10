Tráiler de 'Women Talking': Claire Foy, Rooney Mara y Frances McDormand se preparan para competir por el Oscar

Durante la primera fase de su carrera, Sarah Polley destacó como actriz en producciones tan valoradas como Amanecer de los muertos, El peso del agua o sus colaboraciones con Isabel Coixet, poniéndose a sus órdenes en Mi vida sin mí y La vida secreta de las palabras. Pero la dirección fue atrayéndole cada vez más, de forma que en 2006 debutó tras las cámaras con Lejos de ella, a la que le siguió Take this Waltz con Michelle Williams y Seth Rogen. Desde entonces Polley solo había dirigido un documental autobiográfico, Stories We Tell, y de eso han pasado diez años. Women Talking es su nuevo largo de ficción, y se postula como uno de los principales títulos de la temporada de premios.

Tiene como garante su posición como finalista en el pasado Festival de Toronto (que compartió con El misterio de Glass Onion mientras ganaba The Fabelmans), y los elogios unánimes que ha cosechado ahí donde se ha proyectado. También ayuda, por supuesto, el potente reparto que ha congregado Polley. Tenemos por aquí a Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDorman y Ben Whishaw, además de la actriz canadiense Sheila McCarthy. Descrita por la crítica como un “poderoso acto de protesta”, Women Talking se basa en la novela homónima de Miriam Toews, ambientándose en una remota comunidad religiosa de Bolivia donde se están produciendo múltiples agresiones sexuales.

Women Talking se centra en las conversaciones que mantienen varias mujeres de la localidad en pos de dar con una solución. El tema es complejo, y a cada entrevista Polley ha dejado claro lo mucho que le ha costado poner en pie esta película, sirviéndose de los recuerdos traumáticos de principios de su carrera. Polley empezó a actuar muy pronto, y siempre ha descrito como una experiencia terrible cuando participó, con ocho años, en Las aventuras del barón Munchausen de Terry Gilliam. La joven Polley se encontró ahí con un ambiente extremadamente tóxico, que podría haber servido de inspiración para Women Talking. “Creo que metió la pata en muchas cosas y no ha asumido la responsabilidad por ello”, ha declarado Polley sobre Gilliam.

La directora contó con el asesoramiento de una psicóloga, Laurie Haskell, para desarrollar Women Talking con la responsabilidad pertinente. La película ya ha publicado su tráiler oficial, dejando entrever a las actrices y a una vibrante fotografía, con la idea de que tenga un estreno global el próximo 25 de diciembre. Aún no tiene fecha en España, pero esperemos que sea fijada pronto. Échale un vistazo al avance bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.