Tráiler de 'The Lost Girls', las mujeres de Peter Pan en otra vuelta de tuerca al clásico cuento

"Wendy, prométeme que nunca crecerás", le pide Peter Pan a su amada. Pero Wendy no solo crece sino que también llega a casarse y tener una hija en The Lost Girls basada en la novela de Laurie Fox. Y es que la obra de teatro y posterior libro escrito por J. M. Barrie es uno de los clásicos más queridos de la literatura infantil y de las historias que más relatos ha inspirado, también en el cine. Ente las más conocidas, el largometraje de animación de Disney de 1953, la superproducción Hook de Spielberg estrenada en 1991 o, por supuesto, la versión con vampiros Jóvenes ocultos de Joel Schumacher de 1987.

Pero, lo dicho, su fuente de inspiración es inagotable. Y la más reciente, en cuanto adaptaciones en película, es la citada The Lost Girls que ha dirigido Livia De Paolis, en el que es su segundo largometraje después de debutar con Emoticon ;) en 2014.

La gran novedad es que nos muestra a varias generaciones de mujeres de la familia Darling que han estado bajo el influjo de Peter Pan, un personaje tan seductor como vil, según cómo se mire, deseando conducirlas hacia su mundo en el que nunca dejarán de ser niñas. Su nuevo objetivo ahora es atraer a la joven Berry (Ella-Rae Smith), la hija de Wendy (y que en la película interpreta la misma directora, en su versión adulta, Emily Carey de joven y Amelia Minto de niña), y en una trama en la que descubriremos además la conexión que habían tenido con el mítico personaje otras mujeres de la familia, la misma madre de Wendy, Jane (Joely Richardson), y la abuela (Vanessa Redgrave).

Se trata de una producción independiente, a cargo de Ingenious Media y LipSync Post, cuyo guion adaptado ha sido escrito por la misma Livia De Paolis y de la que ya podemos echar un vistazo a su tráiler, en versión original en inglés. En este primer avance podemos ver además a Iain Glen (Jorah Mormont en Juego de tronos) encarnando al Capitán Hook.

"He estado fascinada con los significados ocultos de los cuentos de hadas desde la infancia, así que cuando leí la novela de Laurie Fox, The Lost Girls, me puse inmediatamente en sintonía con la forma en que reinventa el cuento de hadas de J.M. Barrie para una audiencia contemporánea", explicó De Paolis sobre el proyecto en septiembre de 2019.

El estreno está fijado en Estados Unidos para el 17 de junio de este mismo 2022. Y este mismo año está previsto también que se estrene Peter Pan & Wendy, el remake en acción real de Disney de su clásico de la animación que ha realizado David Lowery, el director de El caballero verde o A Ghost Story en el terreno del cine de autor, o del remake de Peter y el dragón también precisamente para la compañía de la Casa del Ratón. El plan es que esté disponible, en una fecha todavía por concretar, este mismo año directamente en la plataforma Disney+.

