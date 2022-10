Tráiler de 'The Guardians of the Galaxy Holiday Special': Kevin Bacon, secuestrado por Navidad

Guardianes de la galaxia llegó a las pantallas en 2014 con unos forajidos sin oficio ni beneficio que ni siquiera seguían siendo publicados en los cómics, y en cuestión de semanas se convirtió en la sorpresa más descacharrante del MCU. La locura cósmica de James Gunn acabó por convertirse en un alivio cómico y la explosión de color que la Marvel más purista necesitaba. Algo único, un universo propio, sin reglas ni fórmulas.

Y, entre bailecitos al son de Come and Get Your Love, de Redbone, y árboles parlantes, en una de las escenas más recordadas del filme veíamos cómo Star-Lord (Chris Pratt) explicaba a Gamora (Zoe Saldaña) que Kevin Bacon es el gran héroe de Footloose.

Pues bien, ocho años después, el protagonista podría conocer finalmente a su ídolo de infancia. Marvel acaba de lanzar el primer tráiler de The Guardians of the Galaxy Holiday Special, un especial navideño que se estrenará el 25 de noviembre en Disney+ y que llevará a los protagonistas de regreso a la Tierra.

El especial se sitúa tras lo ocurrido en Vengadores: Endgame, con Star-Lord lidiando con la pérdida de Gamora. Mantis (Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Rocket (Bradley Cooper) y Groot (Vin Diesel), sus compañeros de aventuras galácticas, tienen una idea para animarlo: viajar a la Tierra y secuestrar a Kevin Bacon para regalárselo a su líder por Navidad.

Por lo que vemos en el adelanto, nuestros aventureros espaciales también tendrán tiempo de visitar Hollywood acompañados por Cosmo el perro espacial, con la voz de Maria Bakalova. El especial llega justo antes de la esperada Guardianes de la galaxia Vol. 3, cierre de la trilogía capitaneada por Gunn, que se estrenará en mayo de 2023.

