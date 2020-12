Tráiler de ‘Superniños’: Los superhéroes deben ser salvados por sus hijos en lo nuevo de Robert Rodriguez

Robert Rodriguez llegó a The Mandaloriande rebote para dirigir uno de los episodios más espectaculares de lo que llevamos de serie y, sin embargo, esta no iba a ser la única vez que su camino se cruzara con el de Pedro Pascal, intérprete bajo el casco de Mando. Actor y director ya estaban desarrollando entonces Superniños (título español de We Can Be Heroes que se carga lamentablemente todas las resonancias a David Bowie) para Netflix, de la cual tuvimos unas primeras imágenes y ahora ha sido revelado por fin un tráiler que es tal y como imaginamos: una equilibrada mezcla entre Spy Kids y Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, en cuyo universo se ambienta la historia.

Ambas marcas (correspondientes a una longeva saga y a una película a la que le endosaron el subtítulo 3D porque eran esos tiempos) suponen los dos principales intentos de este cineasta mexicano por acercarse al público infantil, y Superniños nace de un propósito similar al ambientarse en un mundo donde los superhéroes son secuestrados por alienígenas y sus hijos son los únicos que pueden rescatarlos. Rodriguez vuelve, así, al cine de acción de saturación digital que ya practicó en su última película hasta la fecha, Alita: Ángel de combate.

Aparte de Pascal como uno de los padres superheroicos, Superniños cuenta en su reparto con Priyanka Chopra, Christian Slater y Boyd Holbrook, así como con la joven Vivien Lyra Blair liderando el escuadrón infantil. La idea es que llegue a Netflix justo a tiempo para la temporada navideña, aunque aún no se ha dado una fecha de estreno específica.