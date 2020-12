Tráiler de ‘Nobody’: Bob Odenkirk se convierte en una máquina de matar

La saga de John Wick aún está lejos de su finalización (tiene en el horizonte tanto nuevas entregas como una serie ambientada en su universo por título The Continental) pero su influencia en el cine de acción de los últimos años está más que constatada. Sobre todo, porque tanto Derek Kolstad como David Leitch, director y guionista de la primera entrega, han seguido enriqueciendo el género con su particular impronta. Kolstad nunca se ha apartado de la franquicia, escribiendo el guion de todas las películas de John Wick hasta la fecha. Leitch, por su parte, ha dirigido Deadpool 2, Atómica y Fast & Furious: Hobbs and Shaw, teniendo en marcha ahora la ambiciosa Bullet Train.

Los caminos de Kolstad y Leitch han acabado volviéndose a cruzar en Nobody, un thriller de acción que acaba de presentar tráiler y sencillamente no podría tener mejor pinta. Kolstad se encarga del guion mientras que Leitch produce, encontrando tras las cámaras a un director igualmente experimentado en las ensaladas de tiros: Ilya Naishuller, responsable de la muy estimulante Hardcore Henry. El nombre que más destaca en esta producción, sin embargo, es el de Bob Odenkirk. Quien, ganador de un Emmy por Better Call Saul y habituado a películas de corte humorístico, debuta aquí como incombustible (y acaso improbable) héroe de acción.

Nobody da comienzo cuando Hutch Mansell (Odenkirk), un dócil padre de familia que rechaza la violencia, permite que asalten su casa sin imponer resistencia. La decepción que esto inspira en su hija adolescente, así como otros sucesos inmediatos, acabará provocando no obstante un estallido de ira y sangre, con el personaje de Odenkirk descubriendo que posee una habilidad tremebunda en el combate. Nobody, contando con Connie Nielsen y Christopher Lloyd como actores secundarios, tiene previsto estrenarse en España el próximo 26 de febrero, y su tráiler da cuenta de una mezcla de comedia negra y acción desenfrenada de lo más irresistible. Échale un ojo.