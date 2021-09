Tráiler de 'Licorice Pizza': el drama teen de Paul Thomas Anderson suena a canción de David Bowie

¿Se han equivocado los rotulistas al hacer los créditos del tráiler de Licorice Pizza? Pues parece ser que no: aunque el avance de este drama adolescente nos recuerde poderosamente a algunos filmes de Richard Linklater, estamos ante el primer vistazo a lo nuevo de un Paul Thomas Anderson que vuelve a la California de los 70 tras Boogie Nights y Puro vicio.

Asimismo, Anderson parece haberse tomado un respiro cercano a la comedia (o más bien dramedia) después de realizar filmes tan densos como Pozos de ambición, The Master y El hilo invisible. Y, para que no nos queden dudas, ha ambientado el clip con una canción evocadora donde las haya: Life on Mars? de David Bowie.

Cooper Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman, protagoniza la película en el rol de un joven aspirante a actor que, de momento, se conforma con sobrevivir a sus años de instituto. Bradley Cooper y la músico Alana Haim figuran también en el reparto junto a John C. Reilly, Sean Penn y Tom Waits, entre otros.

Licorice Pizza tendrá un estreno limitado en EE UU el 24 de noviembre, mientras que su lanzamiento amplio se espera para Navidad.