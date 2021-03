Tráiler de 'In the Earth': la pandemia llega al cine de terror con Ben Wheatley

No somos los únicos intentando olvidar cuanto antes la Rebecca de Ben Wheatley. Parece que el director británico tenía tanta prisa por pasar a otra cosa que ni la pandemia le ha impedido rodar un nuevo filme. Se titula In the Earth, es una película de ecoterror bien escalofriante a través de la atmósfera y, tras presentarse en el Festival de Sundance (lee nuestra crítica de allí), llegará al VOD anglosajón el mes que viene.

Joel Fry, Ellora Torchia, Hayley Squires y Reece Shearsmith protagonizan esta película de terror que, de algún modo, vuelve a las raíces del director de Kill List. Fue filmada durante la pandemia y está ambientada en una: un virus asola el planeta y, mientras el mundo busca una cura, los protagonistas de In the Earth se adentran en un misterioso bosque.

A continuación puedes ver el primer tráiler de In the Earth:

Y por si el avance no es suficiente para renovar tus ganas de ver algo nuevo del director de Kill List y High-Rise después de lo sucedido con Rebecca, seguro que este póster de In the Earth termina por darte las malas vibraciones adecuadas.