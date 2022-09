Tráiler de 'I Wanna Dance With Somebody', el biopic de Whitney Houston

La cantante y actriz Whitney Houston no solo es la artista femenina más premiada de todos los tiempos, así lo certifica el Libro Guinness de los Récords, y además con ciento setenta millones y pico de álbumes vendidos en todo el mundo, también fue la protagonista en su debut como actriz de una de las películas más taquilleras de los 90, El guardaespaldas junto a Kevin Costner.

Prematuramente fallecida en 2012 a los 48 años, su vida y aún enorme popularidad eran sin duda merecedoras de un biopic, I Wanna Dance With Somebody, que ha dirigido la actriz y cineasta Kasi Lemmons, de la que Harriet: En busca de la libertad de 2019 ha sido su más reciente largometraje estrenado hasta el momento, esperando hacerle justicia a su figura. Mientras que la difícil misión de ponerse en la piel de la legendaria cantante lo ha asumido Naomi Ackie. Una actriz que interpretó a Janna en Star Wars: El ascenso de Skywalker, fue la protagonista del episodio Education de la miniserie Small Axe de Steve McQueen, y que también se ha mostrado muy activa participando en series como The End of the F***ing World o Master of None.

La película seguirá la trayectoria de la artista desde que hizo sus pinitos en un coro de Nueva Jersey hasta que logró fama y reconocimiento mundial en un viaje que sus autores pretenden que sea "inspirador, conmovedor y muy emotivo". ¿Lo conseguirán? Para empezar a hincarle el diente a lo que nos espera, y a la caracterización de Ackie como Houston, nada mejor que ver el primer tráiler y en español liberado por Sony.

En el reparto también estarán Tamara Tunie (Ana en la serie Cowboy Bebop) interpretando a su madre Cissy, Clarke Peters (Abbas en la serie Fundación) encarnando a su padre John Houston, Ashton Sanders (visto en Judas y el mesías negro o Moonlight) como el que fuera su marido, el cantante, compositor y bailarín Bobby Brown, y Stanley Tucci interpretando a Clive Davis, su mentor y presidente de la compañía Arista Records.

I Wanna Dance With Somebody ha contado con un guion escrito por Anthony McCarten, autor también del libreto de la taquillera Bohemian Rhapsody, y distribuida por Sony Pictures tiene previsto estrenarse en nuestros cines el 21 de diciembre, la misma fecha en la que también llegará a las salas norteamericanas.

