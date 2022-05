Tráiler de 'Crimes of the future', la loca película de David Cronenberg con Kristen Stewart y Viggo Mortensen que estará en Cannes

"Es hora de dejar de ver. Es hora de dejar de hablar. Es hora de empezar a escuchar", reza el primer adelanto de Crimes of the future, la nueva película de David Cronenberg que promete ser una de las más comentadas del próximo festival de Cannes. Una nueva película de género llega al festival francés y este es su primer y alucinante tráiler:

En Crimes of the future, Cronenberg nos presenta un mundo distópico y oscuro en el que el dolor como tal no existe, un mundo sintético al que los humanos aún están empezando a adaptarse. Un cambio que, como en otras tantas películas del director canadiense, alterará la composición biológica de los hombres y los llevará a una nueva metamorfosis.

Los protagonistas de esta imaginativa historia serán nada menos que Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Léa Seydoux. El primero volverá a trabajar con el realizador con el que ya coincidió en Una historia de venganza, Promesas del este y Un método peligroso, mientras que será su primera colaboración con las otras dos actrices.

Crimes of the future formará parte de la sección oficial del Festival de Cannes junto a las nuevas películas de James Gray (Ad Astra), los hermanos Dardenne, Hirokazu Koreeda (Un asunto de familia) o Park Chan-Wook (OldBoy), así como el español Albert Serra. La película está distribuida por Neon, responsable de grandes películas del año pasado como Spencer, La peor persona del mundo o Titane, con la que parece tener alguna que otra similitud. ¿Repetirá el hito de la cinta francesa alzándose Cronenberg con la Palma de Oro?

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.