Tráiler de 'Cherry': Tom Holland vuelve con los hermanos Russo para atracar bancos

Los hermanos Anthony y Joe Russo presentaron a Tom Holland como Spider-Man dentro del Universo Marvel y, después de haber colaborado con el actor en Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, han vuelto a contar con él en su primera película después de poner patas arriba el cine de superhéroes. Se trata de Cherry, un intenso drama sobre la situación de un soldado veterano que alivia su síndrome de estrés postraumático con opiáceos. La adicción le lleva a atracar bancos para conseguir nuevas dosis.

Cherry es la adaptación de la novela homónima de Nico Walker, inspirada en su propia vida, y se dice que permite a Holland demostrar su valía como actor dramático más allá de las grandes superproducciones, como pudimos ver recientemente también en El diablo a todas horas. El primer avance oficial de Cherry permite constatar la visceralidad de su interpretación.

Acompañan a Holland en el reparto Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg y Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini a quien pronto podremos ver interpretando a un joven Tony Soprano en The Many Saints of Newark.

A continuación puedes ver el tráiler de Cherry.

Cherry tiene previsto llegar a los cines estadounidenses a finales de febrero, pero también tiene previsto estreno online a través de Apple TV+, donde podrá verse a partir del próximo 12 de marzo.