Lady Gaga lanza 'Hold My Hand', su canción para 'Top Gun: Maverick'

De la primera Top Gun pueden decirse muchas cosas, y no todas buenas, pero una es innegable: Take My Breath Away, la canción compuesta por Giorgio Moroder para su BSO, es un enorme temazo ochentero que se hizo con el Oscar correspondiente en 1987. Para superar ese órdago, la secuela Top Gun: Maverick cuenta con Lady Gaga, nada menos.

Hold My Hand, la canción que la actriz y cantante ha aportado al reencuentro de Tom Cruise y sus Rayban, sonó por primera vez en la CinemaCon de Las Vegas. Ahora, después de la premiere de la cinta en San Diego, se ha publicado oficialmente, acompañada por otros materiales de gran interés en el instagram de su autora.

El primero de ellos: sendas fotos de Gaga y Tom intercambiando besetes en la premiere. ¿Estará la canción a la altura de este momento histórico?

Podemos comprobarlo en el vídeo, que además nos obsequia con la imagen de Lady Gaga (ganadora de su propio Oscar a la mejor canción por Ha nacido una estrella) poniéndose íntima y personal con un avión de caza de gran tonelaje.

La misma foto se repite en otro post de Instagram en el que Gaga habla del proceso compositivo del tema. "Cuando escribí esta canción para Top Gun: Maverick, no me daba cuenta de las múltiples capas que abarcaba en el corazón de la película, mi propia psique y la naturaleza del mundo en el que vivimos", explica.

"He estado trabajando en ella durante años, perfeccionándola, tratando de hacerla nuestra", prosigue la músico. Y concluye: "Esta canción es una carta de amor durante y despúes de una época muy dura. Llevo mucho tiempo queriendo que la oigáis".

