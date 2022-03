Tomás Hijo, el quinto ‘nominado’ español a los Oscar

Guillermo del Toro ya era fan de la obra del ilustrador Tomás Hijo (Salamanca, 1974), que en 2015 obtuvo el prestigioso premio Best Artwork Award de la Tolkien Society y que cuenta con una amplia experiencia en mundo. El cineasta había comprado un par de trabajos suyos y ambos se unieron para colaborar en la creación del Tarot del Toro. El callejón de las almas perdidas y un nuevo tarot han vuelto a reunir al director mexicano con el artista visual español.

El juego de cartas que aparece en la primera parte del film es una nueva magistral creación de Tomás Hijo, un ilustrador que suele trabajar grabados en linóleo y que ya había tenido otros acercamientos al mundo del cine y la tele como el Labyrinth Tarot, inspirado en la película Dentro del laberinto (1986) y que tuvo la supervisión de la propia compañía de Jim Henson; el storyboard de Concursante (2007), la ópera prima de Rodrigo Cortés; o el merchandising de Stranger Things. Hablamos con él poco después de que se supiera que el trabajo de dirección de producción (dentro de la que se encuentran sus cartas) de la película de Del Toro opta al Oscar el próximo 27 de marzo.

¿Cómo llegaste al mundo de la ilustración? Llegué, como tanta otra gente, de la mano de los tebeos que leía de pequeño. Aunque ahora ya no me gusta mucho, de niño era un entusiasta del Universo Marvel: Los Cuatro Fantásticos y Los Vengadores me flipaban. Luego fui pasando a las revistas: ‘Zona84’, ‘Totem’ y de ahí a todos los tebeos que me podía agenciar. Yo quería ser dibujante de cómics, pero conocí a un grupo de amigos que estudiaban ilustración y me enganché al asunto. Encontré trabajo rápidamente como ilustrador de libros escolares y fui evolucionando a partir de ahí.

Háblanos un poco de la técnica que utilizas, ¿cómo es el proceso de trabajo? Utilizo muchas técnicas, pero los trabajos de ‘primera línea” los hago, las menos veces, en digital y, las más, con grabados en linóleo. El grabado en linóleo es una técnica derivada del grabado en madera que consiste en tallar las imágenes en planchas, impregnarlas de tinta e imprimirlas usando una prensa gigante. Todo muy vieja escuela: virutas, manos sucias, nada de Ctrl+Z.

El proceso es muy laborioso y parte de bocetos muy detallados que redibujo varias veces a medida que avanza el proceso de talla de la plancha. Cuando la plancha está lista, se imprime. Una vez seca, ataco el color con acuarelas. Si el grabado va a usarse para un libro, termino con un proceso de postproducción digital para que cumpla los requisitos que la editorial necesita para reproducirlo

¿Cómo nació tu vinculación con el mundo del cine? ¿Siempre fuiste cinéfilo?Muchísimo. De hecho, durante mucho tiempo pensé dedicarme al cine. Sin un objetivo muy concreto, hice varios cortos y hasta estudié Animación en la ECAM y un posgrado de Guion. Hasta hice mi tesis sobre Disney… Antes veía una o dos películas al día y tengo la casa llena de libros de cine, sobre todo de esa categoría que llamamos ‘El arte de…’.

¿Cómo entraste en contacto con Guillermo del Toro? ¿Cuáles fueron sus primeros encargos? Guillermo contactó conmigo, primero, a través de Twitter. Había comprado un par de obras mías en unas exposiciones que se hicieron para homenajear su trabajo en Los Angeles y se interesó por un proyecto nuevo que estaba compartiendo basado en la obra de H.P. Lovecraft (autor fetiche de los dos). Me encargó una edición de ese trabajo, el Nictonomicon, y un ex libris para su biblioteca de Bleak House. Cuando lo tuve listo me pidió que, en lugar de enviárselo, tratáramos de vernos en persona y así lo hicimos. En París, como mandan los cánones. En la cena surgió la idea del Tarot del Toro.

Y respecto a este último tarot, ¿hubo pautas o te dio alguna indicación? El tarot para Nightmare Alley no tuvo, que yo recuerde, ninguna directriz inicial. En el libro y en la película antigua se usa una baraja de tarot tipo Rider-White (la más popular en EEUU), pero yo le di un aire más propio de los tarots tipo Marsella, que tienen un estilo más “medieval”. Hice varias propuestas, más por insatisfacción personal que por requisitos de la gente de allí. Cuando di con algo que me gustaba, medievaloide pero algo más sofisticado que lo que es habitual en este tipo de barajas, envié bocetos. Tuve la suerte de trabajar con Tamara Deverell y Guy Davis, que me pidieron muy pocos (y procedentes) cambios en los bocetos. Solo se nos atascó la carta de El Diablo, y Guillermo me envió una foto de una miniatura medieval para que me inspirara.

¿Sabías algo del guion o de la historia? ¿Qué te contó? Conocía el libro, la película antigua y el cómic de Spain Rodríguez. También me enviaron las páginas del guion donde se menciona la baraja para que me sirvieran de ayuda.

¿Qué te inspira de su particular universo? Guillermo ha sido uno de mis creadores favoritos desde El espinazo del diablo. Percibo muy claramente que hay muchos intereses comunes, desde los cómics de Mignola hasta los ilustradores de los 80, el folklore, el stop motion, los cuentos de hadas, Poe, el tarot... mil cosas. Pero lo que más me gusta es la importancia que le da a los monstruos y el cuidado y el cariño que dedica a cada detalle de la construcción visual de sus obras.

¿Cómo ha sido ver tus cartas en la pantalla grande? Muy emocionante. ¡Y en manos de Toni Colllette!

La película ha sido nominada en la candidatura de Mejor Diseño de Producción, esa nominación es un poco tuya también... Cuando me enteré, escribí a mi jefa en el proyecto, la diseñadora de producción Tamara Deverell y me dijo que sí, que un poco. Es una mujer encantadora y muy amable, pero decidí creérmelo un poquito.

También tienes otros tarots, cuéntanos cosas de ellos. Antes del tarot de El callejón de las almas perdidas hice, en colaboración con Guillermo, el Tarot del Toro, que funde la simbología del tarot con su universo mítico y que, para cada carta, recoge un motivo sacado de alguna de sus películas. También hice el Labyrinth Tarot, que juega a lo mismo con la película Dentro del laberinto, de Jim Henson, y que fue supervisado por sus herederos. Ahora mismo estoy haciendo otro tarot: The Lord of the Rings Tarot, que me está permitiendo vivir unos meses en otro universo que me fascina: la Tierra Media de Tolkien.

En 2015 ganaste el Best Artwork Award de la Tolkien Society, háblanos de ese trabajo y de tu relación con El Señor de los Anillos. Gané ese premio por un grabado titulado El Poney Pisador que representa la famosa escena de la taberna al principio de del libro. Creo que la técnica y el estilo del grabado, que tienen mucho que ver con los efluvios medievales de la obra de Tolkien, atrajeron la atención hacia la pieza. Me hizo especial ilusión porque es un premio por votación popular entre fans de todo el mundo.

