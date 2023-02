Confirmado: Tom Holland volverá como Spider-Man al Universo de Marvel

Esta semana empieza la Fase 5 del Universo de Marvel, inaugurada por Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Paul Rudd y Evangeline Lilly protagonizan esta nueva entrega con Peyton Reed repitiendo como director y la promesa de ser la presentación oficial de Kang el Conquistador: esto es, el villano principal de la Saga del Multiverso, como lo fue Thanos en la del Infinito. Jonathan Majors, tras una breve aparición en Loki, es el encargado de interpretarlo, con la idea de volver en el díptico Vengadores con el que concluiría la Fase 6.

Las dos próximas películas de Vengadores se titulan The Kang Dynasty (confirmado que la dirigirá Destin Daniel Cretton, de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) y Secret Wars. Tienen previsto su estreno para el 2 de mayo de 2025 y el 1 de mayo de 2026, y podemos esperar un gran crossover como antes fueron Infinity War y Endgame. Quiénes formarán parte de dicho crossover no está claro, pero es de esperar que la invitación sea amplia y esté relacionada de algún modo con unas declaraciones recientes de Kevin Feige.

El director creativo de Marvel Studios ha sido entrevistado por Entertainment Weekly en vísperas de que Quantumania llegue a los cines este 17 de febrero. Durante ella, Feige ha confirmado la identidad de un Vengador que volverá próximamente al MCU: Spider-Man. Tom Holland, como Peter Parker, aparecerá de nuevo en el futuro del Universo de Marvel, aunque Feige no ha detallado si será dentro de una película en solitario o de los dos grandes crossovers mencionados. “Todo lo que diré es que tenemos la historia”.

“Tenemos grandes ideas, y nuestros guionistas solo están poniendo la pluma sobre el papel ahora”. Feige no dice más, aunque en esto cabe recordar lo que Amy Pascal dijo en 2021. Esta productora ha participado en cada película vinculada a Spider-Man, incluyendo ese Venomverso que desarrolla Sony Pictures, y llegó a tantear la posibilidad de una nueva trilogía con Holland como el trepamuros. “Esta no será la última película que vayamos a hacer con Marvel. Pensamos en esto como tres películas, y ahora pasaremos a las tres siguientes”.

Con esa “última película” Pascal se refería a Spider-Man: No Way Home, que finalizó la trilogía de films de Spider-Man. Fue, para más señas, su entrega más exitosa: No Way Home ganó 1.900 millones de dólares, y gracias a unir a Holland con otras versiones de Spider-Man encarnadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield fue la película de la Fase 4 que mayores entusiasmos desató. Está por ver qué camino siguen Feige y compañía a partir de ella.

