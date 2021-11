Tom Holland habla con cautela sobre la nueva trilogía de Spider-Man: "Hay un futuro brillante por delante"

No exageramos si afirmamos con rotundidad que Spider-Man: No Way Home, la tercera aventura arácnida del héroe de Tom Holland, es la película que más expectación está levantando este año. No en vano el Trepamuros del MCU se reunirá con villanos de otras versiones de Peter Parker y, si los rumores se confirman, incluso podría luchar mano a mano con Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Ayer, el joven vengador volvía a ser noticia después de que Amy Pascal, responsable de las aventuras de 'Spidey' desde la primera trilogía, prometiera otras tres películas más con Holland como Peter Parker. "Estamos preparándonos para hacer la nueva película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel", aseguraba, señalando que aún nos esperan al menos tres entregas.

Ahora, el actor británico, que se encuentra en Francia con Zendaya promocionando No Way Home, ha respondido a este inesperado anuncio en el programa Quotidien de la televisión francesa. "Escuchad, todo lo que diré es que tenemos cosas muy, muy emocionantes sobre las que hablar", ha asegurado el actor entre risas: "No sé qué son esas cosas o en qué desembocarán. Pero parece que hay un futuro increíblemente brillante por delante, y como he dicho antes, Spider-Man siempre vivirá en mí".

De seguir adelante con esta nueva trilogía de Spider-Man, el héroe de Holland podría acabar cruzándose con los otros dos miembros ilustres del 'Spider-verso' de Sony: Venom (Tom Hardy) y Morbius (Jared Leto). Tal vez, aunque es menos probable, hasta con los Trepamuros de Spider-Man: Un nuevo universo.

Por lo pronto, Spider-Man: No Way Home llegará a nuestras salas un día antes de lo esperado, el jueves 16 de diciembre, y seguro que resuelve muchas incógnitas sobre el futuro del vengador arácnido.

