Tom Holland apoya que Andrew Holland pueda protagonizar ‘The Amazing Spider-Man 3’

Al contrario que sus compañeros Tobey Maguire y Tom Holland, Andrew Garfield nunca pudo contar con una tercera película en la que interpretara a Spider-Man. En 2014 se juntaron demasiados impedimentos para ello: The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro se había topado con críticas mejorables y una taquilla decepcionante, mientras que paralelamente Sony sufría un histórico hackeo que afectaría a sus planes a corto plazo. De ahí que el estudio decidiera apartarse del personaje y entregarle el control al floreciente Universo de Marvel, incorporándole con el rostro de Holland en Capitán América: Civil War.

La creencia general es que el Spider-Man de Garfield nunca fue tan bueno como el de Maguire con Sam Raimi o el de Holland en el MCU, pero se ha experimentado una revalorización a raíz de Spider-Man: No Way Home. Como ya sabemos, la tercera entrega de la trilogía de Holland a cargo de Jon Watts está concebida como una celebración del trepamuros cinematográfico, recuperando villanos y versiones anteriores del superhéroe para una reunión que ha causado un entusiasmo unánime, refrendado por una taquilla que nos recuerda a tiempos prepandémicos. Ahora todo el mundo adora el Peter Parker de Andrew Garfield, además. Incluso se ha propuesto que haya una Amazing Spider-Man 3.

Es decir, esto último es solo un clamor fan, pero Holland (vía Comic Book) apoya totalmente la idea: “Me encantaría ver The Amazing Spider-Man 3”, proclama. “Creo que ha sido maravilloso apreciar cómo Andrew podía hacer las paces con el personaje y el estudio, ya sabes, para recuperar al público en general. Esa escena en la que salvó a Zendaya, con las reacciones de los fans en el cine, fue tan espectacular… Así que si Sony decidiera hacer eso tendría todo mi apoyo, y obviamente Andrew también”. Garfield también está por la labor, como ha dejado claro durante la promoción e ilustran anécdotas tan preciosas como ese “os quiero, chicos” que improvisó en el rodaje y saltó al montaje final.

A Holland le encantaría que Garfield tuviera esa oportunidad, en parte por haber sido quien le sustituyó tras The Amazing Spider-Man 2. Es algo con lo que no se siente del todo cómodo, según le comentaba a The Hollywood Reporter, ya que cuando obtuvo el puesto no se le ocurrió que quizá debía pedirle a Garfield su bendición. “Algo que veo ahora con un poco de claridad y arrepentimiento es que nunca llamé a Garfield cuando asumí el papel de Spider-Man”, explica Holland. “Si alguien me hubiera dicho después de mi segunda película que había terminado y que otro chaval se haría cargo, me habría roto el corazón”.

“Así pues, visto en retrospectiva, desearía tener la oportunidad de hacer las paces con él, y esta película fue nuestra oportunidad”. Holland, que en breve estrena Uncharted, se muestra muy complacido con cómo ha cambiado la suerte de su compañero. “Él no solo pudo hacer las paces con el personaje y el estudio, sino que también fue una oportunidad para él y para mí de tener este momento en el que nos dimos cuenta que podíamos compartirlo. La expresión de su rostro cuando salva a Zendaya es genuina, y estoy muy orgulloso de él”.

Por ahora, Sony no se ha pronunciado sobre la posibilidad de una tercera entrega de The Amazing Spider-Man.

