¿Qué hay de cierto en la supuesta enemistad entre Tom Hanks y Ricky Gervais?

Desenterrando una entrevista que Ricky Gervais concedió al podcast Stuff of Legends en noviembre de 2022, tabloides británicos como The Mirror han empezado a armar la narrativa de una supuesta enemistad entre el cáustico cómico británico, creador de series como The Office o After Life, y Tom Hanks, la querida superestrella de Hollywood que en breve estrenará Elvis.

¿Pero qué hay de cierto en esta historia? Ningún evento reciente apunta a que Hanks y Gervais se profesen ningún tipo de odio, ni tan siquiera que el uno tenga tiempo al final del día para ser consciente de la existencia del otro. Lo que reina entre ambos es la misma indiferencia que cualquier persona puede sentir ante otro habitante del planeta con el que nunca ha cruzado media palabra.

El origen de estas publicaciones está en la mencionada entrevista de Gervais, realizada hace casi dos años pero viralizada de nuevo tras el estreno en Netflix la semana pasada del nuevo especial de humor del británico, SuperNature, donde Gervais aborda las reacciones a su labor como presentador de los Globos de Oro de 2020, la última vez que ejerció de maestro de ceremonias de los premios.

El origen del meme de Tom Hanks

En su monólogo de apertura de la gala, Ricky Gervais dedicó bastante tiempo a pedir a los futuros ganadores de la noche que no usaran su discurso de agradecimiento para hacer reivindicaciones políticas. "No estáis en un lugar para dar lecciones a nadie, no tenéis ni idea del mundo real (...) Si ganas, sube al escenario, recoge tu pequeño premio, da las gracias a tu agente y a tu dios, y vete a la mierda", pidió el humorista.

La reacción cariacontecida de Tom Hanks entre los asistentes a la gala al escuchar las palabras de Gervais se convirtió en uno de los memes más compartidos de la noche. Pasó rápidamente a integrar el panteón de imágenes comodín para expresar hartazgo o vergüenza ajena.

La cara de Tom Hanks al escuchar algunos de los comentarios de Ricky Gervais 😅 #GlobosDeOro2020 #GoldenGlobes pic.twitter.com/exrUdC8nOv — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) January 6, 2020

"Fue el gran meme de la noche", recordaba Ricky Gervais en la entrevista. "Tom Hanks poniendo cara de '¿Pero por qué dice eso?'. Y la gente pensó: 'Mira, vaya humos tiene ese'. Sin embargo, cuando Leonardo DiCaprio se rió [de otro chiste], la gente adoró su reacción. Creo que si te ríes del chiste el público te aplaude porque piensa que eres buen tío, que puedes soportarlo. No nos gusta la gente que se cree por encima [de los demás]".

Hasta ahí llega un asunto que ninguno de los implicados ha vuelto a tratar después. Mucho antes de aquello, en la gala de los Globos de Oro de 2011 fue cuando Tom Hanks formó parte de una de las bromas de Ricky Gervais, aunque en realidad la víctima fue Tim Allen.

Hanks y Allen tenían que presentar un galardón y Gervais los presentó de este modo: "¿Qué puedo decir de los siguientes presentadores? Uno es un actor, productor y director cuyas películas han recaudado más de 3.500 millones de dólares en taquilla. Ha ganado dos premios Oscar y tres Globos de Oro por papeles poderosos y variados en películas como Philadelphia, Forrest Gump, Náufrago, Apolo 13 y Salvar al soldado Ryan. El otro es Tim Allen".

Al salir al escenario, Hanks tuvo una respuesta rápida: "Todos nos acordamos de cuando Ricky Gervais era un cómico ligeramente rollizo y amable; ahora no es ninguna de las dos cosas". Y se acabó el asunto, aunque Gervais reconoció en The Hollywood Reporter que se arrepentía de haber hecho el chiste a costa de Tim Allen.

"Habría sido con cualquiera que saliera junto a Tom Hanks, a no ser que fuera Dustin Hoffman, Robert Redford o Robert De Niro. Podría haber sido yo mismo. Pero resultó que era Tim Allen. No tengo nada contra él, es un buen actor y probablemente un buen tipo", explicó el humorista. "Aunque no hubiera maldad y puedo justificarlo cómicamente, y todo el mundo se rió, no me gustaría que Tim Allen pensara que estaba escrito para él. '¿Por qué yo?'. Bueno, porque estás al lado de Tom Hanks".

Quizás algo similar pueda decirse del parloteo en torno a la supuesta enemistad entre Ricky Gervais y Tom Hanks. Se habla de ello solo porque ese par de veces estuvieron en el mismo evento.

Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.