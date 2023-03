"Es el tipo de películas que necesitamos ahora": Tom Cruise ya ha visto 'The Flash'

El desarrollo de The Flash es uno de los más disparatados que nunca ha visto Hollywood. John Francis Daley y Jonathan Goldstein referían hace poco cómo fue su marcha del proyecto antes de vincularse a Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones (estreno 31 de marzo), pero al poco de que les sustituyera Andy Muschietti las cosas no hicieron sino empeorar, con el comportamiento errático del protagonista Ezra Miller primero en el set y luego fuera de él, topándose con serios problemas con la justicia.

Es lo que provocó que The Flash retrasara su estreno una y otra vez, hasta que Miller mostró propósito de enmienda y Warner se atrevió a programar el lanzamiento oficial para este 16 de junio. Desde que lo hizo la narrativa mediática de The Flash ha cambiado notablemente, pues han cobrado presencia los distintos pases de prueba que se han hecho y las buenas reacciones suscitadas. James Gunn, actual líder de DC Studios junto a Peter Safran, ha dicho que “probablemente es una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas”.

Tom Cruise opina como él. Según The Hollywood Reporter, la estrella de Top Gun: Maverick ha podido ver The Flash en primicia e igualmente le ha entusiasmado. Todo surgió, al parecer, luego de una reunión de Cruise con David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery. Durante esa conversación el empresario le vendió las bondades del film, de forma que Cruise pidiera verla. Zaslav le envió una copia a su casa en Beverly Hills.

Un empleado fue con ella al domicilio de Cruise, quedándose hasta que el actor terminara de verla. Al protagonista de Maverick le gustó tanto que, seguidamente, tuvo que llamar al director para darle la enhorabuena en persona. Según ha trascendido, le dijo a Muschietti que The Flash te da “todo lo que quieres de una película” y que, de hecho, “este es el tipo de películas que necesitamos ahora”.

Son palabras mayores viniendo de quien vienen. Cruise se ha erigido como defensor acérrimo de la experiencia cinematográfica tradicional, que le llevó a mantener un épico pulso con Paramount por la ventana de exhibición de Top Gun: Maverick. Como Cruise se salió con la suya, Maverick fue un éxito de taquilla apoteósico, teniendo presencia en los Oscar, y demostrando que los cines tienen aún mucha vida por delante.

No es de extrañar que, ya inmersos en la carrera hacia los Oscar, alguien como Steven Spielberg felicitara personalmente a Cruise con estas palabras: “has salvado el culo a Hollywood y puede que hayas salvado la distribución en salas”. Si un perfil como Cruise coincide en que The Flash es una gran película, podemos esperarnos mucho de ella.

