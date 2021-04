Tom Cruise no puede dejar de sonreír mientras realiza sus escenas de acción

Pocas personas hay en Hollywood que amen su trabajo de la forma que lo ama Tom Cruise. Según se especializó en el cine de acción a partir de interpretar a Ethan Hunt en 1996, para la primera Misión Imposible, la estrella descubrió un placer inaudito en protagonizar sus propios stunts, sin importar lo peligrosos que fueran. La temeridad de Cruise ha provocado el miedo de los productores y lo ha puesto en numerosas ocasiones al borde de la muerte, pero él nunca ha perdido la sonrisa. Literalmente.

Entrevistado en The Graham Norton Show, el actor de Misión Imposible ha revelado que muchas veces durante sus escenas de riesgo no puede evitar sonreír producto de la adrenalina, lo que ha conducido varias veces a que los directores le pidan por favor que se recomponga. “Soy un actor muy físico y me encanta hacerlas. Estudio y entreno y dedico mucho tiempo a poder resolverlas”, contaba Cruise. “¡Me he roto muchos huesos! Cualquier escena peligrosa es estresante, pero también estimulante. ¡Me han dicho varias veces rodando una acrobacia que deje de sonreír!”.

El amor que siente Cruise por estas escenas de riesgo nunca ha dejado de tener ocasiones para explotar, incluso ahora que la estrella cuenta con 58 años de edad. El afán de Cruise por superarse a sí mismo, por otra parte, le va a conducir a rodar una película en el espacio con la colaboración de la NASA, mientras su también muy publicitado amor por la exhibición tradicional de cine ha sido desafiado en las últimas horas por una reciente decisión de Paramount. Según esta, las dos próximas películas del actor han visto aplazadas sus fechas de estreno: Top Gun: Maverick y Misión Imposible 7.

La primera se estrenará finalmente este 19 de noviembre mientras que la segunda ha pasado al 27 de mayo de 2022, provocando que su siguiente entrega también se retrase al 7 de julio de 2023. Aparte de los regresos de dos de sus franquicias más conocidas, Cruise también prepara una secuela de Al filo del mañana con Doug Liman repitiendo como director.