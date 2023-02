"Todos somos humanos": Serena Williams sale en defensa de Will Smith por la bofetada

Los Oscar de 2023 se celebrarán a la sombra de una de las galas más controvertidas: la del año pasado. Poco antes de ganar el Oscar a Mejor actor por El método Williams, Will Smith se levantó de su butaca. Chris Rock presentaba el Oscar a Mejor documental que recibiría Questlove por Summer of Soul, lanzando un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith que enfureció a su marido y le motivó a abofetear al humorista. La imagen pública de Smith sufrió un serio revés, y fue vetado de futuras ceremonias de los Oscar sin que le fuera retirada su estatuilla.

En dicha gala también estaban presentes Venus y Serena Williams, pues en la película galardonada Smith interpretaba al padre de las tenistas, Richard Williams. Meses después de lo ocurrido el actor ha vuelto al cine con Hacia la libertad, drama esclavista de Apple TV+ que dirige Antoine Fuqua, y Serena por su parte se ha visto capaz de reflexionar sobre lo ocurrido ante los medios. Por ello ha sido entrevistada en CBS Mornings, hablando de sus negocios y su vida familiar así como de su postura ante la agresión a Chris Rock.

La bofetada nunca fue mencionada explícitamente, más allá de “ese momento de los Oscar” por el que Gayle King le ha preguntado a la deportista. “Siento que aquella película increíble de Questlove quedara eclipsada”, reconoce Williams sobre cómo Summer of Soul está marcada para siempre por el conflicto entre Rock y los Smith. Lo que no implica que no pueda empatizar con el protagonista de El método Williams. “Pero yo también he estado en una posición bajo mucha presión y he cometido una tremenda cantidad de errores”.

“Soy el tipo de persona que piensa ‘he estado allí, he cometido un error, no es el fin del mundo’”, insiste. “Todos somos imperfectos y humanos. Debemos ser amables los unos con los otros. Olvidamos eso a menudo”. Williams, sin quitarle importancia al incidente (que fue prolongado por Smith volviendo a su butaca y gritándole a Rock que “quitara el nombre de su mujer de su puta boca”), entiende que todos cometemos errores.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.