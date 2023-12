Todo lo que sabemos sobre 'Superdetective en Hollywood: Axel F.'': tráiler, sinopsis, reparto, estreno y más

Pasó de ser príncipe a rey en la tardía secuela de El príncipe de Zamunda estrenada en Prime Video en marzo de 2021, y Eddie Murphy pronto volverá de nuevo retomando el más famoso de sus roles, el del agente de Detroit Axel Foley en la cuarta entrega de su más taquillera saga con Superdetective en Hollywood: Axel F., pero esta vez de la mano de Netflix.

Y a pesar de que entonces, en la primera película de 1984 era un jovenzuelo de tan solo 23 años cuando se estrenó en cines, ahora regresa como un sesentón dispuesto a demostrar que no ha perdido ni un ápice de sus habilidades para meterse en embrollos, aunque sea infringiendo la ley y la orden en Los Angeles, y de paso también para resolver casos de lo más complicados.

'Superdetective en Hollywood: Axel F.': sinopsis

Lo que le llevará de nuevo a Beverly Hills será investigar un caso que amenaza a su propia hija Jane, una abogada que está tras la pista de un escabroso asunto que incluso salpicaría al mismo departamento de policía de Los Angeles. Con lo que Axel lo tiene que ni pintado para aprovechar volver a hacer "amigos" a un lado y otro de la ley.

Para llevar a cabo su misión no estará solo, deberá volver a requerir la colaboración de sus viejos amigos Billy Rosewood y John Taggart.

Eddie Murphy en 'Superdetective en Hollywood Axel F.' Netflix

'Superdetective en Hollywod: Axel F.': reparto

Junto al imprescindible Eddie Murphy regresan Judge Reinhold interpretando a Billy Rosewood y John Ashton al sargento Taggart. También Paul Reiser como el detective Jeffrey Friedman, otro buen amigo del protagonista, y Bronson Pinchot en el papel de Serge, el vendedor de una galería de arte. Una reunión prácticamente completa.

En cuanto a los nuevos rostros, Joseph Goddon-Levitt como el detective Bobby Abbott, otro de los agentes que colaborará con Axel, Taylour Paige (La madre del blues) encarnando a su hija y Kevin Bacon como el capitán de policía Grant.

'Superdetective en Hollywood: Axel F.': tráiler

"Sigues en las calles. Dándolo todo. Me sorprende que no te afecte", son las palabras con las que le recibe el capitán Grant (Bacon) a Axel en el primer tráiler liberado por Netflix. También podremos comprobar su facilitad por estar en medio de tiroteos o alterar el orden público. No hay duda, Axel Foley ha vuelto.

'Superdetective en Hollywood: Axel F.': director

Y para tratar de poner algo de orden tras las cámaras, esta cuarta entrega se ha confiado a la dirección de Mark Molloy, debutante en el largometraje y con experiencia en la realización de videos comerciales, para Apple o Nissan.

"Algunos de los momentos más divertidos en 'Axel F.' son cuando Eddie ha improvisado. Para mí, una gran parte de mi trabajo era crear el ambiente correcto, contar con el reparto correcto alrededor de Eddie y permitirle hacer lo mejor", ha explicado el mismo director.

'Superdetective en Hollywood: Axel F.': y un par de regresos más

También entre los productores volverá a estar el reputado e incombustible Jerry Bruckheimer, al igual que en las tres anteriores películas de la franquicia, y el productor de tantos títulos de éxito desde que empezó su prolífica carrera en los 70 como Armageddon, Dos policías rebeldes, las dos entregas de Top Gun o la saga de Piratas del Caribe.

Y "regresa" además el dinámico e inolvidable tema principal de la banda sonora que compuso el alemán Harold Faltermeyer, maestro de la música electrónica y que también nos ha dado otras músicas de cine emblemáticas como las de Fletch, el camaleón de 1985 o precisamente de Top Gun.

Sin embargo, en esta ocasión ha dejado que de la partitura de Superdetective en Hollywood 4 se haya hecho cargo el británico Lorne Balfe, muy activo también (autor, por citar unas pocas, de la banda sonora de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, Misión: Imposible: Sentencia mortal - parte uno o la serie La rueda del tiempo), eso sí, sin que falte el conocido tema principal dedidcado a Axel Foley convenientemente puesto al día.

'Superdetective en Hollywood: Axel F.': fecha de estreno

Netflix todavía no ha anunciado la fecha exacta en la que estará disponible en el catálogo de la plataforma Netflix, o si antes también podrá verse en cines, aunque sea en un número limitado, pero asegura que el estreno será en verano de 2024.

Un lanzamiento que coincidirá casi con el estreno de la primera Superdetective en Hollywood hace 40 años (el 5 de diciembre de 1984 en Estados Unidos, y el 29 de marzo de 1985 en España), y con los 30 años que han pasado desde Superdetective en Hollywood III (el 25 de mayo de 1994 en Estados Unidos, el 19 de agosto en España).

'Superdetective en Hollywood: Axel F.': póster

'Superdetective en Hollywood Axel F.' poster Netflix

