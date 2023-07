Todo lo que sabemos de 'El exorcista: Creyente': tráiler, sinopsis, reparto y estreno

No sin cierta mala leche, El exorcista se estrenó en los cines norteamericanos en fechas navideñas, para ser más exactos, al día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre de 1973. El filme de William Friedkin adaptando la novela de William Peter Blatty no tardó en convertirse en un enorme fenómeno en taquilla que se fue extendiendo a prácticamente todo el planeta (En España no llegaría hasta septiembre de 1975), también un título de referencia y, para no pocos, la película más terrorífica que se haya hecho jamás. Y, por supuesto, una jovencísima Linda Blair de 14 años se erigió en uno de los mayores iconos del género por su personaje de Regan, la niña poseída.

Por supuesto, generó secuelas. Fallidas y alguna incluso reivindicada para más de un fan o estudioso como las de El exorcista II: El hereje de John Boorman (1977) y El exorcista III dirigida por el mismo autor de la novela, William Peter Blatty, que se estrellaron completamente en taquilla. Después hubo que esperar hasta este siglo con El exorcista: El comienzo dirigida por Renny Harlin en 2004 y El Exorcista: El comienzo. La versión prohibida de 2005 con la versión de Paul Schrader, el director originalmente elegido para esta precuela y luego sustituido por Harlin. Además de una serie de la Fox, que duró solo dos temporadas, en 2016 y 2017.

Pero, la maldición seguía persiguiendo a toda secuela, precuela o reboot. Ninguna logró un éxito significativo, y todas fueron incluso recibidas con reseñas tirando a nefastas. Y para intentar romper esta lacra, y de paso homenajear el 50 aniversario de la película de Friedkin, el nuevo intento llegará con El exorcista: Creyente (The Exorcist. Believer) de las productoras Blumhouse, Morgan Creek Entertainment y Rough House Pictures, aliadas con Universal para la distribución, y con David Gordon Green, el director de la más reciente trilogía de Halloween, tras las cámaras.

Sinopsis

Se trata de una secuela directa de la célebre película setentera, ambientada décadas después de los hechos que acontecieron en aquella. La sinopsis oficial, con un guion firmado por el propio director, David Gordon Green, junto a Peter Sattler (Camp X-Ray con Kristen Stewart), nos cuenta que desde el fallecimiento de su esposa embarazada en el terremoto de Haití hace doce años, Victor Fielding , se ha encargado de cuidar su única hija, Angela.

Pero cuando Angela y su amiga Katherine desaparecen en un bosque durante tres días y a su regreso no recuerdan nada de lo que les pasó, se desata una serie de acontecimientos que obligarán a Victor a enfrentarse a la cúspide del mal. Desesperado y aterrado, decide pedir ayuda a Chris MacNeil, la única persona que ha sido testigo de algo parecido.

Reparto

El padre de la nueva niña poseída, Victor Fielding, está interpretado por Leslie Odom, Jr., ganador de un Tony como mejor actor por el musical Hamilton en 2016 y nominado al Oscar como actor de reparto por Una noche en Miami... Y encarnando a las nuevas "Regan", las niñas poseídas, tendremos a Lidya Jewett y Olivia Marcum.

Lidya Jewett en 'El exorcista: creyente' Universal

Jewett es Angela y ha participado en Figuras ocultas o Black Panther y, entre las más recientes, Eva y Beba o Cuentos al caer la noche, producida por Sam Raimi, las dos de Netflix, y la serie Chicas buenas, también de Netflix. Mientras que Oliva Marcum interpreta a su amiga Katherine en su debut como actriz

Sin embargo, uno de los grandes alicientes será poder volver a ver a la protagonista femenina adulta del filme original de 1973, una Ellen Burstyn que retoma el papel de Chris MacNeil, una actriz cuya carrera se vio truncada por lo que le ocurrió a su hija hace cinco décadas. Ellen fue nominada al Oscar como actriz protagonista por El exorcista (una estatuilla que lograría al año siguiente por Alicia ya no vive aquí de Martin Scorsese).

Ellen Burstyn en 'El exorcisrta: Creyente' Universal

En el reparto también están Ann Dowd (Compliance), Jennifer Nettles (Harriet: En busca de la libertad), Raphael Sbarge (de la serie Érase una vez...) o E.J. Bonilla (Geminis).

Tráiler

"De donde hayan venido nuestras hijas, han traído algo con ellas" nos advierte uno de los padres de las dos niñas poseídas en el primer tráiler lanzado por Universal.

Un avance que también nos permite comprobar cómo pinta la película y además ver de nuevo a Ellen Burstyn, en un personaje que prácticamente toma el rol que en su momento tuvieron los sacerdotes exorcistas de la película de Friedkin, los padres Karras (Jason Miller) y Merrin (Max Von Sydow), y con las dos niñas recreando alguna que otra famosa escena de la película original, pero por partida doble.

Estreno

La fecha de estreno en cines se ha previsto en esta ocasión no para fechas navideñas sino cercanas a Halloween. Será el 13 de octubre de este año en Estados Unidos, y dos días antes, el miércoles día 11, en varios países, entre ellos España.

Una nueva trilogía

El plan es que El exorcista. Creyente de lugar a una trilogía, aunque las dos secuelas posiblemente ya no se estrenen en la gran pantalla sino directamente en la plataforma Peacock, propiedad de Universal.

El mismo David Gordon Green ha confirmado que está desarrollando la trilogía y, junto el primer tráiler difundido, también se ha anunciado la fecha de estreno de la que sería la segunda entrega. Se titulará The Exorcist: Deceiver y llegaría el 18 de abril de 2025.

Pósters

Para concluir, también recordamos los tres primeros carteles promocionales de El exorcista. Creyente diseñados en un aterrador blanco y negro.

Póster de 'El exorcista: Creyente' Universal

Póster de 'El exorcista: Creyente' Universal

Póster de 'El exorcista: Creyente' Universal

