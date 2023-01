Todo lo que sabemos de 'The Killer', la nueva colaboración de David Fincher con Netflix

Como ya es costumbre, iniciado el año Netflix ha publicado un espídico tráiler donde pasa revista de los grandes estrenos que llegarán a la plataforma en los próximos meses. Dicho anuncio da comienzo hábilmente con una sucesión de planos de los films que más han dado que hablar en Netflix a lo largo de 2022 (de Pinocho de Guillermo del Toro a Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion), de cara a revalidar la confianza de los suscriptores en un calendario que se antoja muy seductor. Está por ahí Rebel Moon de Zack Snyder, una aventura medieval con Millie Bobby Brown, Tyler Rake 2 o Heart of Stone con Gal Gadot, destacando entre todos sin embargo The Killer.

Se trata de lo nuevo de David Fincher, un cineasta al que siempre hay que estar atento. Luego de estrenar Mank en Netflix, quien firmara La red social extendió su contrato con la plataforma, y el resultado es un film de intriga que protagoniza Michael Fassbender. No vemos mucho de él en el avance de Netflix aparte de planos de Fassbender en moto o disfrazado, guiados por una voz en off que dice “no improvises, no confíes en nadie”. Pero The Killer lleva tiempo gestándose, y una vez Netflix ha programado su fecha de estreno para el 10 de noviembre (a la espera de que pueda colarse en la carrera correspondiente al Oscar) es buen momento para poner en común todo lo que sabemos de la película.

La historia del proyecto

Fincher empezó a darle vueltas a adaptar los cómics de The Killer en torno a 2007, al poco de estrenar Zodiac con gran éxito crítico. Se hallaba en la cúspide de su prestigio como autor, y esta obra parecía ajustarse a sus inquietudes creativas. No tardaron en agilizarse trámites: su colega Brad Pitt se comprometió a producir The Killer a través de su sello Plan B Entertainment y Paramount Pictures accedió a distribuirla, pero entonces el tiempo empezó a pasar sin que el proyecto se concretara. Fincher encadenó El curioso caso de Benjamin Button con La red social tras Zodiac, y The Killer fue perdiendo prioridad en su agenda pese a tener ya un guionista asociado: Alessandro Camon.

En algún punto de los años siguientes Fincher entró en contacto con Netflix, algo que desde una colaboración inicial dentro de House of Cards cambiaría su carrera de arriba abajo. De este modo, el director volvió a asociarse con la plataforma de streaming para Mindhunter (donde dirigiría, como ocurrió en House of Cards, el piloto) y Love, Death + Robots, antología que la compañía accedió a financiarle tanto a él como a Tim Miller para producir diversos cortos de animación para adultos. En el seno de la última temporada, de hecho, Fincher hizo su debut como director de animación en Mal viaje.

David Fincher y Michael Fassbender

Y claro, también dirigió Mank. Netflix le financió un proyecto muy querido (por tratarse de un guion escrito por su padre en torno al guionista de Ciudadano Kane) que situó a Fincher en la carrera de los Oscar. Aun sin obtener un triunfo crítico tan categórico como en proyectos previos, la experiencia de Mank fue lo bastante satisfactoria como para que Fincher renovara votos con Netflix. Así, en febrero de 2021 (apenas dos meses después del estreno de Mank), Fincher anunció que retomaba The Killer con la producción de Netflix. El film empezó a rodarse en París en noviembre de aquel año, pasando a localizarse en Nueva Orleans y República Dominicana.

El 28 de marzo de 2022 se supo que había concluido, quedando por delante una posproducción de más de un año. En este tiempo Fincher pudo acometer una colaboración más con Netflix, auspiciando Voir: Las claves del cine en la cultura contemporánea como una serie de videoensayos en torno al cine.

La actriz Tilda Swinton, en la gala The Fashion Awards de 2022. Samir Hussein / Getty

El equipo implicado

Michael Fassbender es el gran protagonista de The Killer, asociándose con Fincher un momento de su carrera muy plácido. Fassbender lleva sin aparecer en una película desde X-Men: Fénix oscura (2019), aunque para este año tiene listo otro film además de The Killer: Next Goal Wins, comedia futbolera de Taika Waititi. El otro gran miembro del reparto que se ha anunciado es Tilda Swinton, tras un año donde ha estrenado Tres mil años esperándote, The Eternal Daughter o Memoria. Además de The Killer aparecerá pronto en Asteroid City de Wes Anderson.

El reparto de The Killer incluye otros nombres como Monique Ganderton, Charles Parnell o Sala Baker, siendo sin embargo más interesante quién ha recibido la confianza de Fincher para escribir el guion. Y este no es otro que un viejo conocido: Andrew Kevin Walker, quien escribiera el guion de Seven en 1995 y pasara a sustituir a Camon según The Killer resucitaba. Walker, conocido por otros títulos como Asesinato en 8 mm o Sleepy Hollow, volvió a colaborar con Fincher para corregir en calidad de script doctor los libretos de The Game y El club de la lucha, films inmediatamente posteriores a Seven. Y, antes de The Killer, su gran reunión en casi 20 años tuvo lugar en el citado corto de Love, Death + Robots, ocupándose Walker de escribir el guion de Mal viaje.

El director de fotografía de The Killer también es un viejo colaborador de Fincher: Erik Messerschmidt, que ha trabajado con él en Perdida y Mank.

Fotograma de 'Seven'

La materia prima

Pero, ¿qué es The Killer? Los cómics correspondientes han sido traducidos en España como El asesino a raíz de la publicación de Norma Editorial (lo más probable es que la película conserve ese título), y constituyen la obra más famosa del tándem formado por Alexis Nolent (que firma como Matz) y el dibujante Luc Jacamon. De ascendencia francesa, la pareja empezó a publicar El asesino en 1998, concluyendo su andadura en 2012 tras 12 álbumes que tuvieron un gran éxito de crítica y público. El film de Fincher no supondría la primera vez que la obra de Matz salta al cine, pues en 2012 Walter Hill adaptó Du Plomb Dans La Tete como Una bala en la cabeza, protagonizando Sylvester Stallone.

La historia de El asesino, o Le Tueur, gira en torno a un asesino a sueldo sin nombre (que más tarde resultará llamarse Christian, al menos en las viñetas). Este asesino es alguien metódico y calculador, todo una institución en su trabajo que podría remitir a los videojuegos de Hitman, y vive inscrito en un infierno ético donde todo vale. No obstante, en cierto momento el protagonista de las historietas empieza a cuestionarse lo que hace, atravesando una crisis de confianza en sí mismo también alentada por la creciente sospecha de que sus jefes llevan siglos manipulándole, y él es solo un títere sin agencia alguna.

El tal Christian es el protagonista absoluto de los cómics, estando narrados todos según un incansable monólogo interno que quizá se mantenga en la película. Parece, por lo demás, un material muy proclive al sello Fincher, e incluso a que Fassbender se sitúe como aspirante al Oscar a Mejor actor.

El asesino del cómic

La coincidencia

Por último, hay que destacar que The Killer se ha gestado casi al mismo tiempo de una película que se titula igual, y que dirigiría una eminencia del cine de acción como John Woo. Según concluya Silent Night, el director hongkonés tiene pensado ponerse con otro The Killer que en realidad constituye el remake de un film previo que él mismo dirigió en 1989. La The Killer original es uno de los grandes clásicos de Woo, narrando cómo un asesino a sueldo interpretado por Chow Yun-fat intenta recaudar dinero para pagarle una operación a la cantante de un club nocturno de la que se siente responsable, siendo acosado en su cometido por un policía que encarna Danny Lee.

