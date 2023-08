Todo lo que sabemos de 'Saw X': el retorno de Jigsaw a la franquicia más gore

Dos años después del estreno de Spiral: Saw, una especie de secuela reboot que era protagonizada por Chris Rock, Samuel L. Jackson y Max Minghella, la décima entrega de Saw llega estas semanas a la cartelera para volver a revolvernos las tripas con los mejores puzles y los laberintos más mortíferos.

Obviando la novena entrega, que recibió críticas dispares, Saw X regresa a los orígenes de la saga a través de la vuelta del psicópata Jigsaw / John Kramer, interpretado por Tobin Bell, en el papel central. Un título que también recupera a Kevin Greutert, editor de las primeras cinco entregas y de la octava, y director de Saw VI y Saw VII 3D, alejado de la franquicia gore desde hace de seis años.

'Saw X' - Tráiler

“Es hora de jugar”, escuchábamos decir a Bell, como en los viejos tiempos, en el tráiler publicado por Lionsgate. Unas imágenes en las que recuperábamos la figura de Kramer, quien fallecía en la tercera entrega y aparecía posteriormente en forma de flashbacks y vídeos que dejaba a los nuevos torturados.

'Saw' - Sinopsis

Situada cronológicamente entre las dos primeras entregas de la franquicia Saw, la décima película centra la atención en John Kramer. Desesperado y enfermo, el protagonista viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. El inicio de una rabia renovada hacia los demás.

"Toda esta operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentaran a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego", señala la sinopsis oficial de la película.

'Saw X'- Reparto

Tobin Bell (Arde Mississippi, The Flash) vuelve a la franquicia después de su participación en las tres primeras entregas y los guiños constantes en las siguientes, que engrandecían el legado de Jigsaw y su muñeco Billy. Un personaje al que se aliaba posteriormente Shawnee Smith (Ciudad en llamas), en el papel de Amanda Young, quien pasaba de su papel de superviviente a aliada del psicópata en las primeras tres entregas, falleciendo también en la tercera.

Un reparto al que ahora también se suman actores como Steven Brand (Vikingos: Valhalla), Synnøve Macody Lund (Ragnarok), Michael Beach (Aquaman), Renata Vaca (Rosario Tijeras), Octavio Hinojosa (Cómo sobrevivir soltero), Joshua Okamoto (Control Z) o Paulette Hernandez (Mis demonios nunca juraron soledad), entre otros.

'Saw X' - Fecha de estreno

Coproducida por Lionsgate junto a Aldea M Estudios y Twisted Pictures, la compañía es la encargada de su distribución en Estados Unidos. En España, Saw X aterriza de la mano de DeAPlaneta, llegando a las salas de cine el próximo 29 de septiembre.

