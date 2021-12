“Todo el mundo asume que somos amigos”: Daniel Radcliffe sobre su “extraña” relación con Robert Pattinson

Antes de triunfar como el vampiro Edward Cullen en la saga Crepúsculo, Robert Pattinson se pasó por otra saga igualmente célebre desarrollada a partir de una sucesión de best-sellers. Dentro de Harry Potter y el cáliz de fuego, cuarta adaptación de J.K. Rowling, interpretó a Cedric Diggory, estudiante de Hufflepuff que planteaba una interesante rivalidad con el protagonista antes de ser asesinado por Lord Voldemort. Aunque Pattinson, dejando atrás tanto Crepúsculo como Harry Potter, se ha labrado una excelente reputación en los círculos independientes y europeos, buena parte del público es incapaz de disociar su rostro de estas franquicias millonarias.

Y quizá, en correspondencia, imaginar que le une alguna relación con el protagonista de la saga de Warner., Daniel Radcliffe. Este actor (que también ha querido apartarse del personaje que le llevó a la fama, con resultados aún más excéntricos) habló recientemente del tema en The Jonathan Ross Show. Estos días se celebra el 20 aniversario del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, habiendo anunciado HBO Max un especial estilo Friends: The Reunion para Año Nuevo (su nombre es Return to Hogwarts), por lo que Radcliffe está siendo movido constantemente a revivir el pasado, y aclarar ciertas cosas de él.

De este modo, el actor de Swiss Army Man ha recordado cuándo volvió a oír hablar de Pattinson una vez habían concluido el rodaje de El cáliz de fuego. “Estaba en la autopista Westside de Nueva York a punto de hacer la obra de teatro Equus cuando me giré, vi ese enorme cartel y dije ‘¡yo conozco a este tío!’. No había oído hablar de los libros de Crepúsculo en ese momento, no era consciente del fenómeno”, contaba Radcliffe. Al contrario de lo que parecen pensar los fans, a ambos actores no les ha atado más relación que esta, lo que no quita que Radcliffe la considere “extraña”.

“Tenemos una relación muy extraña en la que solo nos comunicamos a través de la prensa. No nos hemos visto en años, aunque todo el mundo asume que somos grandes amigos. Sí lo he conocido y era alguien encantador cuando trabajé con él”, concluyó. Radcliffe acaba de estrenar los nuevos episodios de la serie Miracle Workers, mientras Pattinson se prepara para consumar su regreso a Hollywood por todo lo alto tras intervenir en Tenet. Y es que el intérprete de Cedric Diggory ha sido fichado para ser el nuevo Batman, teniendo previsto debutar cuando The Batman llegue a los cines el próximo 4 de marzo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.