'Todo a la vez en todas partes' también está nominada en los premios de la diversidad sexual en Hollywood

Dan Kwan y Daniel Scheinert, los directores de Todo a la vez en todas partes, tienen que estar hechos un brazo de mar ahora mismo. No solo porque su filme aspire a la friolera de once Oscar y diez BAFTA, a los que hay que sumar una morterada de premios sindicales y de la crítica, sino que también ha entrado en la selección de los GLAAD Awards, los galardones que le toman el pulso a la diversidad sexual y de género en Hollywood.

Decisiones como hacer quela protagonista (Michelle Yeoh) sea madre de una joven lesbiana, o esa dimensión alternativa en la que el personaje de Yeoh y el de Jamie Lee Curtis son pareja (y tienen los dedos como salchichas) le han granjeado a la cinta un lugar entre las candidatas a Mejor película de estreno amplio.

GLAAD (siglas en inglés de "Alianza de gays y lesbianas contra la difamación") ha incluido en esa misma lista otras nueve películas: El peor vecino del mundo, Bodies Bodies Bodies, Bros - Más que amigos, Lightyear, ¡Nop!, Scream, Spoiler Alert, Mundo extraño y TÁR. En cuanto a las películas de estreno limitado, destacan títulos como Benediction (de Terence Davies), la cinta animada Wendell y Wild, Girl Picture o Mi policía (con Harry Styles de protagonista).

En lo que se refiere a series, las categorías de drama y comedia incluyen a The White Lotus, Derry Girls, Solo asesinatos en el edificio, La vida sexual de las universitarias, Lo que hacemos en las sombras, The Umbrella Academy y un largo etcétera entre el que figuran también la nueva Gossip Girl y el veterano culebrón Anatomía de Grey.

A League of Their Own, Entrevista con el vampiro, Nuestra bandera significa muerte, Willow, Sandman y la nueva Queer As Folk tienen sus respectivos espacios en la categoría de Mejor nueva serie. En los apartados para programas infantiles y juveniles figuran Heartstopper, High School Musical: El musical: La serie, El especial de Halloween de Scooby Doo y esa Casa Búho a la que Disney ya dio el pasaporte.

Los premios, cuyo fallo se hará público el 30 de marzo en Los Ángeles y el 13 de mayo en Nueva York, presentan más categorías que nunca en su edición 2023. Algo que indica que, si bien el mundo parece estar llenándose de homofobia institucional, el panorama del cine y la TV es cada vez más diverso y menos uniformemente hetero

