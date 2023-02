'Todo a la vez en todas partes' sigue favorita al Oscar tras los premios del Sindicato de Productores

Empezó como el fenómeno indie del año en EE.UU., pero hoy por hoy parece no tener rival por el Oscar a Mejor película. A mediados de 2022 era impensable que un film tan particular como Todo a la vez en todas partes fuera conquistando tantas convocatorias de premios, y el caso es que es lo que está ocurriendo. La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert está nominada a 11 Oscar , y sabremos cuáles se lleva en la 95 edición a celebrarse el 13 de marzo.

Entretanto van sucediéndose otros premios, y este fin de semana fue el turno del Sindicato de Productores. Los PGA (Producers Guild Awards) son un indicativo fiel de qué esperar en la ceremonia final, puesto que los entregan figuras asentadas en la industria y 23 de las 33 últimas ganadoras han sido reconocidas posteriormente como Mejor película según la Academia de Hollywood. Ateniéndonos a esto, Todo a la vez en todas partes es la favorita.

La película que protagonizan Michelle Yeoh y Ke Huy Quan (nominados al Oscar por sus interpretaciones) se ha erigido con el premio principal Darryl F. Zanuck, en el marco de una gala que se celebró en el Beverly Hilton de Los Ángeles y también le concedió un premio honorífico a Tom Cruise. Por otra parte, los PGA recompensan otras áreas del entretenimiento, de forma que títulos como Pinocho de Guillermo del Toro o The Bear han sido premiados.

Aquí puedes ver las principales ganadoras según la categoría.

Premio Darryl F. Zanuck a Mejor película

Todo a la vez en todas partes

Almas en pena de Inisherin

Black Panther: Wakanda Forever

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Los Fabelman

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

TÁR

Top Gun: Maverick

La ballena

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Minions: El origen de Gru

Red

El gato con botas: El último deseo

Mejor serie de televisión-comedia

The White Lotus

Andor

Better Call Saul

Ozark

Separación

Mejor serie de televisión-drama

The Bear

Barry

Hacks

Solo asesinatos en el edificio

Colegio Abbott

Mejor miniserie

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Obi-Wan Kenobi

Pam & Tommy

¿Quién es Anna?

Mejor película para streaming

Weird: The Al Yankovic Story

Fire Island

El retorno de las brujas 2

Pinocho

Prey

