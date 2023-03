Queda una semana para el Oscar, y parece que está todo decidido. Todo a la vez en todas partes llega a la ceremonia del 13 de marzo con 11 nominaciones, que en las convocatorias anteriores de premios han ido dando paso a victorias diversas y ensordecedoras. Puede que la más impresionante de todas ellas haya tenido lugar este fin de semana, en la 38 edición de los Independent Spirit Awards. Son los premios que reconocen los logros del cine independiente, al que no deja de pertenecer Todo a la vez en todas partes por muy lejos que haya llegado.

Los Independent Spirit Awards se han centrado en las películas realizadas con un presupuesto inferior a 30 millones, lo que supone un aumento del límite presupuestario. No es el único cambio con respecto a ceremonias anteriores, pues siguiendo el ejemplo de los Gotham Awards han quitado la distinción por género en las categorías interpretativas. De ahí, por ejemplo, que en Mejor interpretación secundaria compitieran dos nombres de Todo a la vez en todas partes.

Eran Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis, habiendo ganado el primero en lo que supone la única nominación donde Todo a la vez en todas partes ha “perdido” algo. En el resto de categorías donde estaba nominada, el film se ha encontrado con un triunfo aplastante: Mejor película, Mejor dirección para los Daniels, Mejor interpretación principal para Michelle Yeoh (ganando tanto a Cate Blanchett como a Paul Mescal) y Mejor interpretación revelación para Stephanie Hsu.

Prácticamente, las únicas categorías que se han librado de este triunfo sin paliativos han sido las televisivas, donde Los ensayos de Nathan Fielder ha ganado el premio a Mejor serie no guionizada, y The Bear a Mejor nueva serie. Puedes ver el palmarés completo bajo estas líneas.

Mejor película

Todo a la vez en todas partes

Hasta los huesos: Bones and All

TÁR

Ellas hablan

Mon père, le Diable

Mejor dirección

Los Daniels por Todo a la vez en todas partes

Todd Field por TÁR

Kogonada por Despidiendo a Yang

Sarah Polley por Ellas hablan

Halina Reijn por Muerte, muerte, muerte

Mejor debut

Aftersun

Emily the Criminal

The Inspection

Murina

Palm Trees and Power Lines

Mejor interpretación protagonista

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Cate Blanchett por TÁR

Dale Dickey por A Love Song

Mia Goth por Pearl

Regina Hall por Honk for Jesus, Save your Soul

Paul Mescal por Aftersun

Aubrey Plaza por Emily the Criminal

Jeremy Pope por The Inspection

Taylor Russell por Hasta los huesos: Bones and All

Andrea Riseborough por To Leslie

Mejor interpretación de reparto

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Brian Tyree Henry por Causeway

Nina Hoss por TÁR

Brian d'Arcy James por La catedral

Trevante Rhodes por Bruiser

Theo Rossi por Emily the Criminal

Mark Rylance por Hasta los huesos: Bones and All

Jonathan Tucker por Palm Trees and Power Lines

Gabrielle Union por The Inspection

Mejor interpretación revelación

Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes

Frankie Corio por Aftersun

Gracija Filipovic por Murina

Lily McInerny por Palm Trees and Power Lines

Daniel Zolghadri por Funny Pages

Mejor guion

Todo a la vez en todas partes

Despidiendo a Yang

TÁR

Ellas hablan

El libro de Catherine

Mejor primer guion

Emily the Criminal

Muerte, muerte, muerte

Fire Island

Palm Trees and Power Lines

Emergency

Mejor fotografía

TÁR

Aftersun

Murina

Pearl

Neptune Frost

Mejor montaje

Todo a la vez en todas partes

Aftersun

La catedral

TÁR

Marcel the Shell with the Shoes On

Premio Robert Altman

Ellas hablan

Mejor documental

La belleza y el dolor

Una casa hecha de astillas

All that Breathes

Midwive

Riotsville, USA

Mejor película internacional

Joyland

Corsage

Saint Omer

Leonor Will Never Die

Return to Seoul

Premio Truer Than Fiction

I Didn't See You There de Red Davenport

Premio John Cassavetes

La catedral

A Love Song

The African Desperate

Holy Emil

Something in the Dirt

Mejor serie guionizada

The Bear

Pachinko

Separación

Station Eleven

The Porter

Mejor serie no guionizada o serie documental

The Rehearsal

Children of the Underground

Mind Over Murder

Pepsi, Where's My Jet?

We Need to Talk Abot Cosby

Mejor interpretación principal

Quinta Brunson por Colegio Abbott

Aml Ammen por The Porter

Mohammed Amer por Mo

Bridget Everett por Somebody Somewhere

KaMillion por Rap Sh!t

Melanie Lynskey por Yellowjackets

Himesh Patel por Station Eleven

Sue Ann Pien por As We See It

Adam Scott por Separación

Ben Whishaw por This is Going to Hurt

Mejor interpretación de reparto

Ayo Edebiri por The Bear

Danielle Deadwyler por Station Eleven

Jeff Hiller por Somebody Somewhere

Gbemisola Ikumelo por Ellas dan el golpe

Janelle James por Colegio Abbott

Ebo Moss-Bachrach por The Bear

Frank Quiñones por The Fool

Sheryl Lee Ralph por Colegio Abbott

Molly Shannon por I Love That for You

Tramell Tillman por Separación

Mejor reparto

Pachinko

