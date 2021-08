Todas las películas y series del universo ‘Scream’: 25 años de sangre, caretas y final girls

Un 20 de diciembre de 1996, Scream: Vigila quién llama revolucionaba el género de terror. El estreno de la franquicia obtenía velozmente un emplazamiento relevante entre los slashers más alabados por crítica y público, que influenciaría al cine posterior en su abordaje de las comedy horror.

25 años después, los fans de la saga esperan con nostalgia el lanzamiento de su quinta entrega, que estos días adelantaba su calificación de filme para mayores de 18 años. Un momento idóneo para hacer un repaso por las películas y las series protagonizadas por Ghostface, que han atrapado estas décadas a millones de seguidores en todo el mundo.

La raíz de una exitosa franquicia



Bebiendo de la influencia directa de La noche de Halloween, Psicosis y el origen del género slasher, los malogrados hermanos Bob y Harvey Weinstein- productores de la saga- fueron los encargados de contratar al director Wes Craven y al guionista Kevin Williamson. Este binomio sería el responsable de la victoriosa creación de Ghostface y su enfrentamiento contra Sidney (Neve Campbell), pese a algunas zancadillas iniciales de la propia producción.

No obstante, la llegada de Craven al título estuvo repleta de piedras en el camino. El cineasta estadounidense rechazaba inicialmente el proyecto debido a que deseaba distanciarse de su encasillamiento en el género de terror, que tantas alegrías le había otorgado con Las colinas tiene ojos (1977) o La última casa a la izquierda (1979). Además, en ese instante estaba preparando un remake de La mansión encantada (1963), un título que terminaría por no llevarse a consecución. El fichaje de Drew Barrymore y la exploración del título en el gore consiguieron finalmente su atención y su presencia en la silla del director.

El nacimiento de la saga buscaba así a un archienemigo a la altura. Algunas obras como el cuadro El grito de Edvard Munch, los fantasmas surgidos en los cómics de Betty Boop (1930) o la portada del disco de Pink Floyd The Wall estarían detrás de la inspiración de la indumentaria de Ghostface.

Los creadores también tendrían muy clara la presencia de Neve Campbell como la final girl, después de verla en Cinco en familia (1994). Su aparente inocencia repleta de capas ocultas era perfecta para su confrontación con el asesino en serie. Un rol que aceptaba dudosamente- por su miedo a los filmes de terror-, después de enterarse de que su compañero en Jóvenes y brujas (1996) Skeet Ulrich también sería parte del elenco.

Una trilogía victoriosa

El triunfo de Scream continuaría con la secuela de 1997, que ya había sido planteada por Williamson desde el libreto del primer título y recuperaba las figuras de la protagonista Sidney (Neve Campbell), la reportera Gale Weathers (interpretada por una Courteney Cox alejada de su faceta más simpática de Friends) y el inepto sheriff Dewey Riley (David Arquette). Tres supervivientes a la primera cinta, recibidos con los brazos abiertos por el gran público. Las alabanzas hacia este slasher reiteraban el amor de la audiencia, algo que no pasaría de igual forma con su tercera entrega de 2000. En esta ocasión, Scream 3 fue escrita por Ehren Kruger, bajo las directrices de Williamson como productor.

Trilogía inicial de 'Scream' Cinemanía

Concebida como el final de la trilogía, el filme de 2000 supuso un pequeño descalabro. Muchos críticos acusaron el agotamiento de la franquicia. No obstante, la taquilla no respondió de la misma forma, con más de 161 millones de dólares recaudados. Unas cifras a priori muy buenas, que duplicaban el presupuesto que había aumentando considerablemente, pero no alcanzaba los objetivos esperados. Esto provocaba el reposo de Scream.

Un retorno inesperado

Sorprendentemente, Scream regresaba en 2011, más de una década después del cierre de la trilogía. Se trataba así de la despedida de Wes Craven con esta cuarta entrega, quien fallecía en 2015 después de una cruenta lucha contra un tumor cerebral. Los Weinstein también continuarían detrás del filme, antes de que salieran a la luz todas las acusaciones de abusos sexuales vertidas contra Harvey. Un escándalo que obligaría a que vendieran los derechos de Scream.

El filme también estuvo rodeado de morbo, puesto que recuperaba una vez más en su reparto a Cox y Arquette, quienes se divorciaban en 2013 después de años de matrimonio y una hija en común. Así mismo, la asustadiza Emma Roberts llegaba al elenco del nuevo título, quien sería posteriormente una de las grandes habituales de las ficciones de terror con participaciones en American Horror Story y Scream Queens. Junto a esta también se situaban las incorporaciones de Lucy Hale (Pequeñas Mentirosas), Kristen Bell (Veronica Mars) o Anna Paquin (True Blood). Girl power, en estado puro.

Su discreta taquilla provocó que los planes de una nueva trilogía quedaran en el tintero, algo que se sumaba al abandono en la saga de Williamson por sus problemas contractuales. Este actuaría a partir de entonces solo como productor. Ehren Kruger (The Ring (La señal)) fue llamado para reescribir parte del libreto de la cuarta entrega. En 2020 nos enterábamos de que una quinta entrega estaba en camino, cuya realización de su guion también habría rechazado Williamson. Una película que ya ha finalizado su rodaje, a la espera de lanzamiento.

¿Una o dos series?

MTV se atrevía a hacer su propia revisión de la franquicia en 2015 con el lanzamiento de la serie Scream, creada por Jill Blotevogel, Dan Dworkin y Jay Beattie. Dos temporadas con altibajos, donde Lakewood, la adolescente Emma Duval (Willa Fitzgerald) y los secretos a su alrededor suponían elementos interesantes, que no terminaban de seducir al público. Tras estas dos tandas de episodios, que contaron en un inicio con Craven como guionista, el especial de dos horas Scream After Dark! pretendía dar conclusión a todas las tramas abiertas.

La revelación de una tercera temporada creaba estupefacción. Unos episodios que sorprendían por su apuesta por un reboot y la situación de Brett Matthews como showrunner. Estrenada en la cadena VH1 en 2019, su llegada no fue muy bien recibida y dejaba en el aire la continuación. Algo que hacía que la producción fuera considerada como una serie maldita por los enormes problemas en su lanzamiento, debido a que los Weinstein continuaron en un principio ligados a esta. ¿Nos habían vendido una serie nueva como una continuación?

La serie 'Scream' Cinemanía

Parodias e influencia en el cine posterior

Con un lenguaje sexual y soez, y una tramas hilarantes, Scary Movie germinaba en 2000 tras los pasos de las películas de Craven. Una franquicia que parodiaba la trama principal de Scream para reírse también de los mejores títulos de terror de la decáda de los 90 y nos dejaba ver a un Ghostface fumado, entre otras divertidas secuencias inolvidables. Su nombre no era elegido al azar, ya que era el título original que recibió Scream, y que es citado en varias ocasiones en la primera entrega de 1996. Su fama sería tal que conseguiría hasta cinco películas y diversas versiones en todo el mundo (hasta la patria Spanish Movie).

La influencia de Scream quedaba más que clara con esta caricatura del género, pero ha continuado postergándose en diversas producciones estas décadas. Una de las últimas en plasmar su espítitu ha sido la trilogía de La calle del terror de Netflix, adaptación de la obra literaria de R. L. Stine (Pesadillas). Allá donde hay un buen slasher actual, el espíritu de Scream continúa vivo. ¿Conseguirá la quinta entrega estar a la altura de sus predecesoras?

