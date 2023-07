Tobin Bell vuelve a jugar en el tráiler de 'Saw X'

En 2021 Saw experimentó un reboot, titulado Spiral y protagonizado por Chris Rock. Digamos que no cayó en gracia de casi nadie, y los responsables de Lionsgate pensaron que lo mejor era devolver las aguas a su cauce y mantenerse cerca del personaje que (aun después de muerto) siempre ha manejado los hilos de la saga: John Kramer, alias Jigsaw. Este psicópata, víctima de un cáncer incurable, siempre ha estado interpretado por Tobin Bell, y no hace mucho que supimos que volvería en la próxima entrega, por título Saw X.

Teniendo en cuenta que esa X nos retrotrae ahora mismo al cambio de nombre de Twitter, la película trae un extra de inquietud, y quiere apartarse del drástico desvío que supuso Spiral. De este modo, Saw X se sitúa cronológicamente entre la primera Saw y Saw II, cuando Kramer está vivito y coleando pero busca desesperado una cura para su enfermedad. Saw X nos presenta al personaje en México, sometiéndose a un arriesgado procedimiento médico que resulta ser una estafa. Según lo descubre, Jigsaw ansía venganza y atrapa a quienes le han timado en el familiar laberinto de puzzles, torturas y moralejas inesperadas.

“Es hora de jugar”, escuchamos a Bell decir, como en los viejos tiempos, en el tráiler que acaba de publicar Lionsgate. Saw X está dirigida por Kevin Greutert, que dirigió tanto Saw VI como Saw 3D, y tiene como protagonista a Bell rodeado de otros personajes incautos (en manos de actores no muy conocidos) a punto de sufrir su ingenio homicida. Puesto que Kramer murió “oficialmente” en Saw 3, a la saga no le ha quedado otra que articular una precuela para seguir contando con la presencia de Bell, pero seguro que a la próxima se les puede ocurrir algo distinto.

La película se estrena este 29 de septiembre. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

