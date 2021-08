J.B. Smoove enloquece a los fans insinuando que Tobey Maguire sale en 'Spider-Man: No Way Home'

El lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home no ha acabado con la catarata de especulaciones sobre lo que veremos en la tercera película arácnida de Tom Holland dirigida por Jon Watts. Se ha confirmado que habrá multiverso, pero ahora los fans desean saber hasta qué nivel. Porque si aparece el Doctor Octopus de Alfred Molina... ¿no es posible que ese sea Charlie Cox como Matt Murdock? Es lo que algunos fans han querido pensar.

Otros se centran en un rumor más sólido y que lleva más tiempo circulando: la posibilidad de que en Spider-Man: No Way Home veamos brevemente a anteriores encarnaciones cinematográficas de Spider-Man haciendo pequeños cameos. No obstante, la presencia de Tobey Maguire o Andrew Garfield en la película, de ser verdad, se mantiene en el más absoluto secreto; incluso ha sido negada tanto por Garfield como por Holland en el pasado.

Pero eso no impide que muchos sigan creyendo que Maguire y Garfield volverán a lanzar telarañas en Spider-Man: No Way Home. No sería la primera vez que una de estas cuestiones es negada durante la promoción de un filme para luego revelarse cierta. Además, ahora tienen un nuevo clavo ardiendo al que agarrarse más allá de la confirmación del multiverso por parte del tráiler.

Una inocente declaración del actor J.B. Smoove, quien interpretó a Mr. Dell, uno de los profesores de Peter en Spider-Man: Lejos de casa y retoma el papel en la nueva película. El actor, bien conocido por los seguidores de Curb Your Enthusiasm, ya expresó en el pasado su emoción ante el regreso de Jamie Foxx como el supervillano Electro en No Way Home, pero lo vuelve a hacer en nuna nueva entrevista para el blog The Illuminerdi.

Todo podría haber quedado ahí, pero el reportero termina el encuentro con una pregunta muy directa: "¿A qué Spider-Man tienes más ganas de ver en pantalla con Tom Holland: a Andrew Garfield o Tobey Maguire?". "¡Tobey Maguire!", contesta sin dudar el actor.

This dude just straight up confirmed Jamie Foxx's Electro and Tom Holland sharing scenes with Tobey Maguire!

This is gonna be... AMAZING! 🤩 pic.twitter.com/pEFYSsS2l9 — Woody and Daffy Duck (Daniel) (@DaffyWoody) August 23, 2021

¿Suficiente para que muchos se tomen esta respuesta tan natural como una confirmación no oficial de que Tobey Maguire (y, por extensión, Andrew Garfield) sí que salen en Spider-Man: No Way Home? Puedes estar seguro de que en internet se ha interpretado así, aunque el actor simplemente ha contestado una pregunta concreta, cuya formulación se podría considerar capciosa. The Illuminerdi tampoco muestra los segundos inmediatamente posteriores de vídeo, de modo que no sabemos si falta alguna matización en la conversación.

En cualquier caso, ha sido suficiente para animar aún más la conversación en torno a Spider-Man: No Way Home coincidiendo con el lanzamiento del primer tráiler. Para estar del todo seguros sobre quién sale y quién no en la película habrá que esperar hasta su estreno en cines el próximo 17 de diciembre. Para todo lo demás, queda el francotirador que Kevin Feige tiene en marcación rápida para estos momentos.

