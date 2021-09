'Titane', 'Última noche en el Soho' o 'Halloween Kills', entre la programación del Festival de Sitges

El mejor festival español para ver cine fantástico y de género ya ha anunciado su esperada programación para este 2021. La que será la 54º edición del Festival de Sitges estará cargada de grandes títulos, tanto grandes éxitos internacionales llegados de otros festivales como propuestas de menor entidad pero provistas de nuevas miradas en torno al cine fantástico contemporáneo.

Titane, la película de la que todo el mundo habla desde que proclamara la revolución del cine de género y se alzara con la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, ha sido la última confirmación de la lista. Una película dirigida por Julia Ducournau, quien ya estuvo en el festival en 2016 presentando su anterior filme, la también aclamada Crudo con la que debutó en la dirección de largometrajes.

Titane acaparará muchas miradas de los espectadores ávidos de nuevo cine de género, pero no será la única gran película que puedan ver aquellos que se desplacen a Sitges. Las salas Auditori, Retiro, Prado, Tramuntana y Escorxador serán testigos de otros grandes filmes como lo nuevo de Edgar Wright, Última noche en el Soho, la esperadísima Halloween Kills o incluso lo último de Álex de la Iglesia, Veneciafrenia, un giallo a la española con Ingrid García-Jonsson.

Todas ellas podrán verse dentro de la sección Sección Oficial Fantàstic junto a películas que exploran otros caminos del terror como la maldad infantil de The Innocents (que estuvo en la sección Un Certain Regard de Cannes), adolescente (Seance) o incluso anciana con lo nuevo de Paco Plaza, que estará por partida doble con la serie remake Historias para no dormir.

Por otro lado, la retrospectiva clásica de esta edición tiene un protagonista claro, el Hombre Lobo. Por ello dentro de la sección Sitges Classics podrán verse films tan distintos como la argentina Nazareno Cruz y el lobo o la francesa La bête, así como auténticos clásicos del terror patrio como El bosque del lobo, de Pedro Olea o El retorno del hombre lobo, de Jacinto Molina, y del internacional con The Howling, de Joe Dante, y la espeluznantemente divertida Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis.

El Festival de Sitges se celebrará del próximo 7 al 17 de octubre de 2021 y se espera que sea una de las ediciones más variadas y con mayores visiones femeninas, además de poder contar con mayor número de espectadores con respecto al año pasado. Un lugar de encuentro para amantes del cine fantástico y de género con razones de sobra como son las películas de su programación.

