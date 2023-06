Si te ha gustado 'Tin & Tina', esta es la mejor  maratón de las películas más terroríficas para ver en Netflix

Tin & Tina llegó a los cines españoles a finales de marzo y se retiró de ellos tras cosechar una nimia recaudación, apenas superior a los cien mil euros. En cambio, el debut en el largometraje de Rubin Stein ha resucitado al aterrizar en Netflix, donde es la segunda película más vista en España por detrás de La madre (2023).

Este cuento de terror castizo, que bebe tanto de La profecía (1976) como de los grandes éxitos de Enrique y Ana, ha sido uno de los fenómenos de la plataforma de streaming durante el mes de mayo.

Sin embargo, no es la única joya de las películas de género que alberga Netflix. En caso de que los perturbadores gemelos Tin y Tina te hayan dejado con ganas de más, en este artículo te recomendamos más pesadillas a un mando de distancia.

'Insidious' (James Wan, 2010) Cinemanía

'Insidious' (2010)

De Tin & Tina a Tiny Tim, cuya canción Tip toe thru' the tulips with me protagoniza, en Insidious, una de las escenas más espeluznantes del siglo XXI. Esta película de James Wan (Saw y Expediente Warren) parte de los estereotipos del cine de terror (mudanza, niño inquieto que ve lo que los demás no ven, fenómenos inexplicables) sin resultar en absoluto trillada.

La calurosa acogida que le brindó el público dio origen a varias secuelas: si no quieres despedirte de la familia Lambert tan pronto, Netflix dispone de la segunda entrega de esta saga.

'REC' (2007) FILMAX

'[REC]' (2007)

Jaume Balagueró y Paco Plaza se aliaron para dar forma a este apocalipsis zombi barcelonés, narrado mediante el ya explotado pero, en 2007, aún efectivo recurso del metraje encontrado.

REC es, junto con ¿Quién puede matar a un niño?, uno de los mayores fenómenos del cine de género en España, al proyectarse en el extranjero y recaudar más de 30 millones internacionalmente. Por supuesto, su éxito propició una franquicia, cuya segunda parte también se encuentra en Netflix.

'El ritual' (2017) Cinemanía

'El ritual' (2017)

Con la estilización suficiente como para no ser una película más de excursionistas que no debieron tomar un atajo, pero sin renunciar a sus raíces, El ritual es el punto de encuentro improbable entre El proyecto de la bruja de Blair (1999) y Midsommar (2009).

El debut en solitario de David Bruckner contiene un tercer acto que puede expulsar o rendir, definitivamente, al espectador a su causa pero, incluso si te sucede lo primero, es muy difícil no reconocer en El ritual una propuesta arriesgada de Folk Horror, dispuesta a abrir su propio camino.

'Un lugar tranquilo' (John Krasinski, 2018) Cinemanía

'Un lugar tranquilo' (2016)

Su personaje en The Office, Jim Halpert, era capaz de todo por una broma, pero con Un lugar tranquilo John Krasinski demostró que iba en serio cuando dijo que quería ser director. Su falso debut en el largometraje (antes, había dirigido dos comedias independientes que fueron recibidas con simpática indiferencia) conmovió los cimientos del cine comercial y de género, pasando de los 340 millones de dólares en todo el mundo.

Es difícil que llegar a Un lugar tranquilo sin saber nada de su argumento, pero si uno se encuentra en esa situación es posible que disfrute aún más de la película, cuya secuela se estrenó en 2020. Sí, también está en Netflix.

'Verónica', de Paco Plaza

'Verónica' (2017)

Ya sin la compañía de Balagueró, Paco Plaza se embarcó en esta película de exorcismos, música de Bunbury, monjas ciegas y goles del Rayo Vallecano. Con Ana Torrent (El espíritu de la colmena y Tesis) en su reparto, la cinta de Paco Plaza evita el gratuito zamarreo al espectador y desliza un notable título en el intimidante terreno de los exorcismos, desde que, allá por los setenta, William Friedkin estrenase cierta película.

En el próximo festival de Sitges, se estrenará una precuela de Verónica, titulada Hermana Muerte.

