El no rotundo de Tim Burton a cualquier proyecto sobre 'Pesadilla antes de Navidad': "¡Fuera de mi propiedad!"

Reconócelo, has pensado en volver a ver Pesadilla antes de Navidad en algún momento durante los últimos meses. Ya sea en los días previos a Halloween o para calentar de cara a las festividades navideñas. La película dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton (al que mucha gente atribuye todo el mérito) es un clásico de los que nunca fallan en estas fechas y que siempre viene bien rememorar de vez en cuando.

Este largometraje cumple 30 años en el presente 2023. En su momento, pasó con discreción por la taquilla, pero el tiempo le ha dado el lugar que merece y ahora ocupa un puesto de honor en la memoria colectiva. Tres décadas después, mucha gente pide algo nuevo sobre Jack Skellington, el Señor de Halloween que se enamoró de la Navidad.

Alguna nueva aventura, o simplemente un remake sobre Pesadilla antes de Navidad. Eso es lo que demanda gran parte del público, pero Tim Burton no parece que vaya a considerar ninguna opción. El cineasta confirmó a Empire que no está en sus planes hacer algo nuevo sobre esta obra, así que podemos esperar sentados: "Esta película es muy importante para mí. He hecho secuelas, he hecho otras cosas, reboots, he hecho toda esa mierda, ¿sabes? No quiero que le pase lo mismo a esto. Está bien que la gente quiera, pero yo no".

"Me siento como un señor mayor que tiene una pequeña propiedad y no quiere venderla a las grandes compañías que quieren quitarle su tierra", afirmó Burton antes de poner voz de viejo gruñón: "¡Fuera de mi propiedad! Pequeño molesto... ¡No obtendrás nada! No me importa lo que quieras construir. Vienes a mi propiedad... ¿Dónde está mi escopeta?".

En definitiva, Tim Burton no quiere hacer nada nuevo con Pesadilla antes de Navidad. Además, Skellington es un personaje muy particular para el director, "alguien que se percibe como oscuro, pero en realidad es claro". Quedó satisfecho con el Rey Calabaza y no pretende que cambie algo sobre su historia y su carácter: "Es el tipo de cosas que amo, ya sea Eduardo Manostijeras o Batman, son personajes que tienen eso. Representaba todos esos sentimientos que tenía. Me percibían como un personaje oscuro, cuando yo nunca me sentí así".

No habrá segundas partes, precuelas, ni remakes. El pasado mes de octubre, Henry Selick valoró cualquier posibilidad, mostrándose abierto a todo. Sin embargo, reconoció su escepticismo sobre la idea de que Tim Burton quisiera involucrarse en algo parecido 30 años después. Ha sido el propio cineasta quien ha confirmado las sospechas de su compañero, así que este capítulo se cierra, al menos de momento. La única forma de volver a Halloween Town seguirá siendo con la original y maravillosa Pesadilla antes de Navidad.

