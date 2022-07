¿Tiene 'Thor: Love and Thunder' escena postcréditos?

Thor: Love and Thunder aterriza en los cines este viernes. El esperado regreso del dios asgardiano, al que llevamos sin ver desde el apoteósico final de Vengadores: Endgame, promete ser de lo más épico sabiendo de su partida con los Guardianes de la Galaxia y su comentado reencuentro con Jane Foster (Natalie Portman) en el tráiler. En definitiva, la que está llamada a ser una de las grandes películas del verano.

Pero si llega una nueva película del MCU a los cines, con ella siempre va acompañada la misma incógnita, el mismo misterio, la misma pregunta: ¿hay escenas postcréditos? Y en caso de ser así, ¿cuántas? Pues bien, la gran tradición de las películas Marvel ha dictado que tras ver aparecer los nombres al final de la película siempre tiene que haber alguna escena adicional. Puede ser más graciosa o menos, más importante para el futuro marvelita o una simple anécdota, da igual. Lo importante es que haya algo que mantenga al espectador hasta la última letra de los créditos, hasta que se enciendan las luces.

En el caso de Thor: Love and Thunder no ha sido diferente, y podemos confirmar que sí, hay escena postcréditos. De hecho, la película de Taika Waititi consta de dos escenas extra. La primera tiene lugar a continuación de los primeros créditos (esos en los que se destaca los nombres de los actores), siendo esta una escena clave en el futuro del MCU, sentando las bases de lo que podría ser la introducción de un nuevo e importante personaje en el camino de los héroes marvelitas en general y de Thor en particular.

La segunda escena postcréditos, como suele ser habitual, es menos relevante de cara al futuro pero no por ello menos importante en la película. Lejos de quedar reducida a un chiste como sucedió con Doctor Strange en el multiverso de la locura, la de Thor: Love and thunder se trata de una de las escenas postcréditos más tiernas y emocionantes en mucho tiempo, revelando el destino de uno de los personajes de la película. Y con esas dos escenas se da por concluida la que se espera sea una de las grandes películas del verano y la vuelta triunfal del MCU a cines tras su éxito cosechado mayoritariamente en las series.

