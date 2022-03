¿Tiene 'The Batman' escena postcréditos?

The Batman ya se ha convertido en una de las películas del hombre murciélago de mayor rentabilidad. Pese al escepticismo inicial por el fichaje de Robert Pattinson como el protagonista de DC, el filme de Matt Reeves está consiguiendo romper récords y sorprender con escenas como la postcréditos. Sí, has leído bien. The Batman cuenta con una secuencia que deja abierto el futuro y nos deja un acertijo por el camino.

Al igual que pasa con Pattinson, Zoé Kravitz también ha convencido en su papel de Catwoman. Un rol difícil de superar puesto que en el pasado contaba con icónicas interpretaciones de Julie Newmar a Halle Berry, pasando por Lee Meriwether y Michelle Pfeiffer. Algunas de ellas felicitaban a la estadounidense después de ver la película este fin de semana.

¿El futuro de la franquicia?

El director de Monstruoso ya ha desvelado en entrevistas su intención de que The Batman alumbre una secuela más pronto que tarde, pero el mensaje de (atención spoiler) Enigma al final de la película va más allá. Y es que ese “good bye” está circundado por un mensaje subliminal, que entre parpadeos solo podrá captar un puñado de espectadores: dicho mensaje reza www.rataalada.com. El enlace a una web misteriosa cuya URL hace referencia a uno de los elementos básicos del misterio que desarrolla The Batman. Gotham hay tiene mucha más acción que repartir en sus nuevas aventuras.

La versión del Robert Pattinson al estilo Kurt Cobain, y enfrentado a villanos como Enigma y Pingüino, ha convencido a los espectadores, quienes ya claman el filme como uno de los mejores de Batman. ¿Conseguirán mantener este éxito entre crítica y taquilla?

