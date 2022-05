Ti West de la W a la X: señas de identidad de un director de terror

A de A24

Ti West estuvo en la antología The ABC’s of Death (Filmin), y se presta a la deconstrucción de su estilo en orden alfabético, más cuando para esta película firmó con A24, el sello en el que todo el mundo piensa cuando mete la polémica etiqueta de “terror elevado” en la conversación. Ya saben: la productora de Hereditary, El faro, Lamb, y ahora X. Los jóvenes protagonistas –entre los que se cuenta Mia Goth– llegan a un apartado rincón de Texas para rodar una porno, pero se las verán con una aterradora mujer que parece salida de La abuela, de Paco Plaza.

F de Found-Footage

La sombra de la Bruja de Blair es alargadísima, y a West le gusta simular metraje encontrado, sobre todo en esta película presentada como un reportaje (fallido) de la revista Vice en un campamento sectario que recuerda al de Jonestown. Uno de los momentos más estremecedores es la entrevista con el Amado Líder, para colmo interpretado por Gene Jones.

G de Glass Eye Pix

West tuvo como mentor a Larry Fessenden, fundador de la productora Glass Eye Pix, que le produjo, desde este curioso debut presentado en el festival de Sitges’05, Trigger Man, La casa del diablo y Los huéspedes, además de aparecer como actor en ellas. Fessenden también lanzó la carrera de Jim Mickle, y ha producido películas de la mismísima Kelly Reichardt.

M de Mumblegore

No es casualidad que Greta Gerwig estuviera en La casa del diablo, la película que más fama le ha dado; que Amy Seimetz desapareciera en The Sacrament o que el propio West sea actor en no pocas películas de Joe Swanberg, el rey del mumblecore. West es el máximo exponente del mumblegore, desvío aterrador del mumblecore, aquel movimiento nacido para custodiar las esencias del indie.

S de Series

Como demuestra su secuela de Cabin Fever (2009), que hubiese preferido firmar como Alan Smithee –seudónimo para rubricar bodrios en Hollywood–, su relación con el cine no ha sido siempre fácil. Quizás por eso, desde que creó la webserie Dead and Lonely, ha dirigido episodios sueltos de numerosas series, como dos de la infravalorada Them.

W de Western

Con un apellido como el suyo, era lógico que acabara rindiendo pleitesía al género cinematográfico por excelencia con su particular Infierno de cobardes, producida por Jason Blum, y con un Ethan Hawke de pistolero solitario que atraviesa el desierto acompañado de su perro, hasta que va a parar a un pueblo de mala muerte, donde tienen a John Travolta de sheriff.

