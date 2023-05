Este thriller de asesinatos con Anthony Hopkins nació como secuela de 'Seven' y fue ignorado hasta su aparición en Netflix

A cada tanto el catálogo de Netflix nos sorprende con la revalorización de alguna película que, en el momento de su estreno, no llegó a disfrutar de la atención que le dispensa el público ahora que está en streaming. En el caso de Premonición (Solace como título original) nos hallamos ante un thriller sobrenatural que se estrenó allá por el 2015, hace ocho años, alardeando de un elenco bastante potente. En él encontrábamos a Anthony Hopkins, Colin Farrell o Jeffrey Dean Morgan.

Dirigía el brasileño Alfonso Poyart, responsable de 2 conejos. La película tuvo un recibimiento tibio, sin arrasar en taquilla y topándose con la condescendencia de la crítica. El crítico español Jordi Costa, entonces, comparaba Premonición desfavorablemente en su texto con Seven: lo que viene a ser el patrón oro de las películas con asesinos en serie, a la que Premonición remitía sin rubor. Lo curioso es que, indagando en la génesis de esta película, aparece una relación directa con Seven.

De hecho Premonición teje vínculos muy sólidos con los clásicos del género. Echemos un vistazo a su argumento: Dean Morgan y Abbie Cornish interpretan a Joe Merriwether y Katherine Cowles, dos agentes del FBI a la caza de un asesino en serie. Ante la dificultad de identificarle se les ocurre contactar con John Clancy, un antiguo detective con poderes psíquicos que se retiró de la profesión hace años. Le interpreta Anthony Hopkins, y resulta que sus poderes vienen que ni pintados según se descubre que el asesino es psíquico como él.

El regreso de Somerset

Este está interpretado por Colin Farrell y responde al nombre de Charles Ambrose. Según se cruza en el camino con Clancy, ambos tejen una compleja relación de afinidad y antagonismo. La investigación prospera gracias a tener a un psíquico persiguiendo a otro psíquico, en paralelismo indiscutible con El silencio de los corderos: allí era un caníbal, Hannibal Lecter, quien colaboraba con las autoridades para pillar a otro psicópata. Y mira tú por dónde, también lo interpretaba Hopkins.

Este detalle habría ayudado a impulsar el desarrollo de Premonición. Pero antes de tomar su forma definitiva se dio otro curioso episodio, tal y como recordaba un usuario de Reddit a partir de un texto que MovieHole publicó en 2011. La película, como tal, había empezado a escribirse en 2002 a manos de Ted Griffin (Ocean’s Eleven). Pasó por las manos de New Line, y entonces a algún productor avispado se le ocurrió una idea.

Morgan Freeman en 'Seven'

¿Y si, aprovechando que la temática era parecida, se editaba el guion de forma que se convirtiera en una secuela de Seven? El libreto fue reescrito con la idea de que Clancy pasara a ser William Somerset, el personaje que interpretaba Morgan Freeman en el film de David Fincher. Tras su enfrentamiento con el asesino de los siete pecados capitales, el detective habría desarrollado poderes psíquicos que le habían traumatizado aún más. New Line quiso, pues, que Freeman volviera a ser Somerset. Y que Premonición se retitulara como Seven 2.

Por unos motivos o por otros (al parecer Fincher se negó en redondo), esta ocurrencia no cuajó. Así que en 2008, tras una nueva reescritura, se anunció que dirigiría Mark Pellington. Posteriormente fue sustituido por el citado Poyart, y luego de tantos cambios de rumbo Premonición acabó teniendo la forma según la cual ahora arrasa en Netflix.

