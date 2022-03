‘Three Thousand Years of Longing’, lo nuevo de George Miller tras ‘Mad Max’, se estrenará en Cannes

Está siendo una semana agitada para el Festival de Cannes. Más allá de cómo el anuncio de que TikTok será su socio oficial ha conmocionado a la cinefilia (o, por lo menos, ha despertado sonrisas de hilaridad), a solo un par de meses de que se celebre la 75 edición de este certamen ya se han empezado a confirmar algunos de los estrenos de Hollywood que contarán ahí con su primera ventana internacional. Por muy consagrada que esté al cine europeo y de autor, la directiva de Thierry Frémaux nunca descarta un buen blockbuster que incremente la visibilidad de Cannes, de ahí que vaya a ser el marco del estreno de Top Gun: Maverick y se logre así la codiciada presencia de Tom Cruise.

La secuela de Top Gun se estrena este 27 de mayo tras una amplia sucesión de aplazamientos, mientras que Elvis (prevista para el 24 de junio) es otro de los films que ya se ha confirmado que se proyectarán en Cannes, muy posiblemente fuera de competición. Otro título tanteado ahora mismo es Lightyear, lo nuevo de Pixar, pero entretanto y según recogen medios como IndieWire la directiva ha anunciado que también se estrenará en su seno Three Thousand Years of Longing, la nueva película de George Miller. Es un anuncio ciertamente especial porque la última vez que Miller estrenó algo en Cannes fue con su película inmediatamente anterior, Mad Max: Furia en la carretera. Que, por supuesto, fue unánimemente aclamada.

Furia en la carretera no compitió, pero en la edición siguiente Miller ejerció de presidente del Jurado. Ya entonces le estaba dando vueltas a Three Thousand Years of Longing, una obra que se ha retrasado lo indecible a causa de complicaciones con la pandemia y los trabajosos litigios con Warner Bros. en torno a la recaudación de Mad Max, que han provocado por cierto que no pueda ponerse con su precuela, Furiosa, hasta siete años después. Entre medias ha podido rodar Three Thousand Years of Longing, pero no ha sido fácil: la crisis del COVID-19 exigió abortar los planes de rodar en Londres y Estambul, de forma que Miller tuviera que marcharse con todo el equipo a su Australia natal.

Pero, ¿de qué va una película con título tan altisonante? A Miller le gusta referirse a Three Thousand Years of Longing como la “anti-Mad Max”, y lo cierto es que su sinopsis da cuenta de un intimismo ajeno a la película previa. Una mujer, Tilda Swinton, se topa con un Djinn (es decir, un genio) que interpreta Idris Elba en la habitación de un hotel de Estambul. Le pide tres deseos, y su cumplimiento lleva a ambos a consecuencias imprevisibles. MGM se encarga de distribuir esta película, mientras Miller ya prepara oficialmente la precuela de Furia en la carretera con Anya Taylor-Joy en el papel que una vez fuera para Charlize Theron. Su estreno está programado para el 24 de mayo de 2024.

Three Thousand Years of Longing, en cambio, no ha recibido fecha aún, pero es razonable esperar un estreno mundial más allá de Cannes a lo largo de este año.

