'Thor: Love and Thunder' - Todas las canciones de la banda sonora, de Guns N'Roses a ABBA

Si, en Thor: Ragnarok, Taika Waititi persuadió a Marvel de que se rascara el bolsillo recurriendo a Led Zeppelin y su Inmigrant Song, Thor: Love and Thunder ha roto los esquemas en lo que a canciones licenciadas se refiere. Aunque el neozelandés se haya quedado con las ganas de ambientar su filme con canciones de Kate Bush, ha elaborado una playlist de lo más ecléctica para compañar a las partituras de Michael Giacchino.

Por supuesto, lo que más destaca en esta selección es su abundancia de temas de Guns N'Roses: quién iba a decir que a los dioses nórdicos les gusta el sleaze rock de Los Ángeles. Pero el reencuentro entre Natalie Portman y su Chris Hemsworth asgardiano tiene muchas más sorpresas sonoras... con una sorprendente propensión a las baladas.

Repasamos sus temas uno por uno.

'Only Time' (Enya)

Manda narices: la canción con la que Waititi da el pistoletazo a Love and Thunder es un tema de la exmiembro de Clannad... que previamente había sonado en las bandas sonoras de Noviembre dulce y Titanic. Peinetas a James Cameron aparte, la canción ayuda a darle su tono de cuento de hadas a la narración inicial de Korg, y aporta una sutil pista acerca de la índole romántica de la cinta.

'Welcome to the Jungle' (Guns N'Roses)

También conocida como "la canción de la que hacía playback Jim Carrey en una película de Clint Eastwood", este canto de los 'Guns' al lado más chungo y sórdido de LA acompaña a Thor en su combate junto a los Guardianes de la Galaxia. No es por nada, pero a esos carneros alienígenas les sale estupendamente el registro vocal de Axl Rose.

'Paradise City' (Guns N'Roses)

El cuarto single extraído del álbum Appetite for Destruction nació de la nostalgia de Axl y el guitarrista Izzy Stradlin por su Indiana natal frente a sus vidas depravadas y precarias en California. El contraste entre el tono épico de la canción (¡hay hasta sintetizadores!) y la realidad de Nuevo Asgard como trampa (divina) para turistas no podía ser más irónico.

'Fighting' (Michael Raphael)

Con un currículum como guitarrista de sesión que abarca desde Kiss a Rage Against the Machine, este músico estadounidense aporta a Love and Thunder un tema de rock oscuro y trallero idóneo para mostrar la llegada de Gorr (Christian Bale) a Nuevo Asgard.

'Our Last Summer' (ABBA)

Es muy romántica, muy triste y más nórdica que las albóndigas del Ikea: si hay alguna canción más adecuada que esta para mostrarnos por fin la ruptura de Thor y Jane, todavía no se nos ha ocurrido. No en vano hablamos de una de las mejores canciones de Super Trouper, álbum de los suecos en el que también se hallan Lay All Your Love On Me, The Winner Takes It All y la canción titular: agüita.

'Family Affair' (Mary J. Blige)

A diferencia de la desgarradora canción homónima de Sly and the Family Stone, este tema de la diva R'n'B es un banger pensado para liarla parda en los clubes. O, como demuestra Valquiria (Tessa Thompson) para explicar la diferencia entre una granada de mano y un altavoz bluetooth con el que ponerle musicón a tus aventuras cósmicas.

'Sweet Child O'Mine' (Guns N'Roses)

La tercera aportación de los 'Guns' a Love and Thunder, también extraída de Appetite For Destruction, es uno de los temas más pop de Axl y compañía. Su legendario punteo inicial, que ya escuchamos en el tráiler, acompaña a las peripecias de nuestros héroes en esa Ciudad de la Ominpotencia presidida por Zeus (Russell Crowe), sus rayos y sus lorzas.

'Goodies' (Ciara)

Otro momentazo R'n'B, el primer hit de esta protegida de Missy Elliott, ambienta la despendolada huída de la Ciudad de la Omnipotencia tras cierto incidente con Zeus y su relámpago. Seguro que, para alguna residente del lugar, el recuerdo de esta canción siempre irá unido al de Valquiria y sus artes seductoras.

'November Rain' (Guns N'Roses)

La 'power ballad' por excelencia de unos Guns N'Roses subidos al megalómano tren de Use Your Illusion contó en su día con un videoclip elefantiásico (¿recuerdas a la modelo Stephanie Seymour vestida de novia?). Y, ahora, es la música elegida por Waititi para el clímax de la batalla entre Thor, Jane y Gorr. A primera vista, parece una elección peculiar, pero resulta lógica si recordamos que aquí los martillazos son secundarios frente a las emociones.

'Rainbow in the Dark' (Dio)

No digas "rock duro": di Ronnie James Dio. Vocalista de Rainbow (el grupo de Ritchie Blackmore tras abandonar Deep Purple) y de Black Sabbath (donde sustituyó a Ozzy Osbourne, nada menos), este vocalista italoamericano popularizó famoso gesto de los cuernos entre el público más melenudo. Con tamañas credenciales, podemos decir que la canción final de Thor: Ragnarok suena más heavy que el viento y más poderosa que el propio Mjölnir.

