'Thor: Love and Thunder' - Primeras imágenes de Chris Hemsworth y Chris Pratt en el rodaje

No son los personajes más listos de Marvel, ni los más sociables, y tampoco se llevan muy bien… pero, por eso mismo, estamos deseando verles juntos de nuevo. El Daily Mail ha publicado las primeras fotos de Chris Hemsworth y Chris Pratt en el plató de Thor: Love and Thunder, de nuevo interpretando al dios del trueno y a Star Lord, de los Guardianes de la Galaxia.

Pero la cosa no se queda solo ahí: las imágenes también nos muestran a Sean Gunn (hermano de James Gunn) repitiendo en su papel de Kraglin, y a Karen Gillan de nuevo luciendo tono azul como Nébula. Para tener fotos de Natalie Portman retornando al MCU hecha una diosa nórdica, nos tememos que aún habrá que esperar.

Recordemos que Thor: Love and Thunder estará dirigida por Taika Waititi, que retornará al lado cósmico-mitológico de Marvel tras Thor: Ragnarok. Asimismo, tras ver cómo quedaban las cosas entre el portador de Mjölnir y el capitán de la astronave Benatar en Vengadores: Endgame, estamos deseando saber si se han aclarado con aquello de "Asgardians of the Galaxy"…